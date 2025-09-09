Filtran video íntimo de Isabella Ladera y Beéle: así reaccionaron las redes con memes

El lunes 8 de septiembre de 2025, las redes sociales estallaron luego de la filtración de un supuesto video íntimo entre la modelo venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle. La grabación fue compartida sin consentimiento y rápidamente se convirtió en tendencia en X, Instagram, Facebook y TikTok.

El video de Isabella Ladera y Beéle que encendió las redes

Lo que en definitiva era un momento de indignación ante un delito y acto de violencia contra la privacidad íntima de los involucrados, pronto dio un giro de 180 grados cuando se transformó en un fenómeno viral cargado de memes y burlas que dominaron la conversación en las plataformas digitales.

La reacción de Isabella Ladera

La modelo venezolana rompió el silencio en Instagram con un mensaje donde aseguró sentirse “devastada” por esta filtración y no dudó en señalar que el video estaba solo en manos de dos personas: ella y Beéle.

“Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, escribió Ladera.

La publicación se llenó de comentarios de apoyo y sororidad de fans y otras influencers; sin embargo, este mensaje no fue suficiente para detener la ola de memes que circulaban a toda velocidad.

Los memes que inundaron las redes

Los memes relacionados con el caso están fuera de control. Algunos usuarios hacen referencias del caso con las canciones de Beéle. Algunas de las canciones que más usan los internautas con “Top Diesel” y “Frente al mar” pues resaltan que contrasta lo que narra en las canciones con lo que se ve en el video.

Las burlas se han extendido a criticar la “forma” en la que los implicados realizan el acto. Esto refleja una vez más la falta de empatía que tienen algunos usuarios que aprovechan el anonimato para burlarse de las personas afectadas.

¿Qué sigue para el escándalo?

La situación no es clara por el momento, pero se sabe que, mientras Isabella Ladera intenta frenar la difusión con ayuda de sus abogados, Beéle y su equipo permanecen en silencio. Sin embargo, el contenido sigue circulando y los memes y parodias se siguen multiplicando.

