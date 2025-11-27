Mau y Ricky revelan en una entrevista que Evaluna, su hermana, es adoptada. ¡Ella ya reaccionó!

Casi todos hemos hecho la broma de decirle a nuestros hermanos pequeños que eran adoptados, o tal vez nos lo dijeron a nosotros. Pero, ¿cuántos hacen esa broma en un programa de entrevistas que se vuelve viral internacionalmente? Esto es lo que le pasó a Mau y Ricky, cantantes que jugaron con la "historia de origen" de su hermana, Evaluna Montaner.

Mau y Ricky bromean diciendo que Evaluna Montaner es adoptada

Recientemente los cantantes Mau y Ricky, hijos del cantante Ricardo Montaner, acudieron a un programa de entrevistas Kapra Diner. Ahí, contaron una anécdota falsa sobre su hermana, Evaluna.

Ricky contó que su padre tuvo una gira extensa de la que volvió con su hermana. "No bajó del carro con sus maletas sino estaba cargando algo entre sus brazos, y desde ese entonces llegó la bendición de nuestra hermanita Evaluna", dijo. Llevando la broma más allá, agregó que, como su padre llevaba al bebé envuelto en cobijas, "pensé que era un perrito. Al principio me desilusioné".

Mau fue incluso más lejos: fingió que la entrevista lo había puesto emocional y que no había podido contener las lágrimas. "Fue muy lindo y fuerte, la verdad", dijo.

Los hermanos aseguraron que Evaluna ya se sentía como su familia "de sangre" y que "ya hasta se parecen". También jugaron con el hecho de que el cantante Camilo también se unió a la familia al casarse con Evaluna.

Evaluna Montaner ya reaccionó a la broma y, en la publicación que se hizo en Instagram, comentó: "Lo que se inventan los artistas nuevos para ser virales".

Ricardo Montaner simplemente escribió "yo también" en la sección de comentarios junto con un emoji llorando, lo cual da a entender que se unió a la broma.

De los tres hijos de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, Ricky es el mayor con 35 años; le sigue Mau, con 32 años, y Evaluna tiene 28. El cantante tiene otros dos hijos, de su unión con Ana Vaz: Alejandro (de 49) y Héctor (de 44).