La confesión de Rubén Albarrán, líder de Café Tacvba, que SORPRENDIÓ a todos:

En las últimas horas ha circulado en redes una entrevista a Rubén Albarrán, el legendario frontman de la banda Café Tacvba donde ha realizado algunas declaraciones que han sorprendido completamente a propios y extraños.

En dicha entrevista realizada por el músico y creador de contenido, Javier Paniagua, Rubén afirmó que lleva más de 40 años sin comer carne, un hábito que si bien era conocido, no se sabía con exactitud desde cuando practicaba.

¿Cómo fue que Rubén Albarrán se volvió vegetariano?

El cantante y músico reveló que ha sido todo un proceso que comenzó cuando tenía 18 años

“Dejé primero el cerdo, pasó un año, después dejé la res, pasó un año, después dejé el pollo”, aunque el chilango reveló que le habría tomado más tiempo dejar el pollo pues estaba muy apegado, al igual que a los mariscos, aunque también pudo después de unos años.

Finalmente reveló que había dejado los lácteos y el huevo, dejando ver su compromiso con los animales y con su alimento.

¿Qué es lo que come Rubén Albarrán siendo vegano?

En un momento de la entrevista, Javier Paniagua le pregunta qué es lo que come normalmente en un día, a lo que el vocalista de Café Tacvba le respondió:

“Hoy me desayuné una tortita de masa madre con una embarradita de frijol colado, luego le puse sikil pak, que es una preparación maya deliciosa de pepita (...) y luego le puse unos honguitos, unas setas en achiote y le puse jitomate, salsita, un poco de cebolla, ajonjolí".

Respecto a su alimentación diaria, detalló que en realidad hay muchísimas alternativas y recordó que cuando comenzó, sí era muy difícil ser vegetariano, siendo que en esa época ni siquiera existía el término “vegano” e incluso recordó que cuando iba a restaurantes a comer únicamente le llevaban lechugas, jitomate y limón, a lo que consideró que era muy triste entre risas.

También recordó que durante una gira en Estados Unidos, tuvo un catering donde toda la comida era con un estilo muy “yankee”, y que se llegó a enfermar por haber comido tanta azúcar.

