Este día saldría de la cárcel Pablo Lyle, revela Mhoni Vidente

Pese a que el presente de Pablo Lyle no es el mejor, ya que se encuentra cumpliendo una condena tras las rejas por homicidio, la astróloga cubana Mhoni Vidente predice mejores momentos para el actor.

Tras tirar las cartas del Tarot, la famosa vidente afirma que habrá buenas noticias para el reconocido actor que grabó a fuego su nombre en el mundo del espectáculo con su talento en producciones como "La sombra del pasado", "Una familia con suerte" y "Un cachito de cielo".

¿Pablo Lyle es víctima de brujería?

De acuerdo a las predicciones de Mhoni Vidente, la mala racha de Pablo Lyle tendrá fin y dentro de poco saldrá de la cárcel. La astróloga afirmó que el actor protagonizará una novela junto a Juan Osorio.

Según detalló la vidente, “Pablo Lyle es víctima de brujería. El actor es una buena persona que está bajo las influencias de esta brujería realizada por una mujer”. En este punto, remarcó que la mujer en cuestión sería una con la que el actor habría trabajado en la película en la que debutó.

¿Por qué está preso Pablo Lyle?

Pablo Lyle fue condenado por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años, con el que tuvo un altercado tras un accidente de tránsito. Esto ocurrió en el año 2019 cuando, posterior al incidente, comenzaron una discusión en la que el actor golpeó fuertemente al hombre que cayó, se golpeó la cabeza y murió.

Por este hecho, Pablo Lyle fue condenado por homicidio involuntario a 5 años de prisión, condena que cumple desde el año 2023. Además, deberá cumplir con 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario, como así también tomar clases para el control de la ira.

Actualmente, Pablo Lyle cumple su condena en la Everglades Correctional Institution, una prisión de menor seguridad en Florida, a donde fue trasladado para acceder a programas educativos. Sin embargo, y según las predicciones de Mhoni Vidente, el futuro del actor tendrá un giro positivo y volverá a la actuación antes de lo previsto.