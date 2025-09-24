FOTOS: Así lucía Ricardo Pérez antes de tener una relación con Susana Zabaleta y ganar millones en La Cotorrisa

El nombre de Ricardo Pérez se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales en, al menos, las últimas dos semanas debido a las constantes polémicas que ha protagonizado. Ante ello, ¿te has preguntado cómo lucía el comediante antes de La Cotorrisa y su relación con Susana Zabaleta?

Con apenas 30 años de edad, Ricardo Pérez se ha consolidado como uno de los comediantes más importantes del país gracias a la participación que tiene en La Cotorrisa y, además, por el amorío con conserva con la actriz Susana Zabaleta; sin embargo, hace unos años pocos imaginaban que lograría el éxito que tiene actualmente.

¿Cómo lucía Ricardo Pérez antes de La Cotorrisa y Susana Zabaleta?

La primera foto compartida por Ricardo Pérez en su cuenta de Instagram data del 12 de julio del 2015. Aquí, se ve al mexicano realizando una rutina de Stand Up, aunque lo que llama poderosamente la atención es que no cuenta con su característica barba que lo ha hecho destacar en los más recientes años.

Navegando un poco por los años, más precisamente en 2017, Ricardo Pérez mostró el amor que siente por los viajes y por conocer nuevos mundos en su mente, prueba de ello fueron las fotos que compartió en distintos puntos del país y fuera del mismo.

Fue así como su primera foto junto a Slobotzky se dio en agosto del 2018, misma que podría fungir como un preámbulo de lo que es hoy en día La Cotorrisa y la actualidad del propio Ricardo Pérez, quien actualmente sostiene una linda relación con Susana Zabaleta.

¿En qué año comenzó La Cotorrisa y su relación con Susana Zabaleta?

Si bien La Cotorrisa tiene un par de años que alcanzó su mejor audiencia en cuanto a reproducciones se refiere, es preciso decir que su inicio se dio antes de la pandemia por el Covid-19. De hecho, se tiene registro que su primer episodio se dio en el año 2019, por lo que Ricardo Pérez y Slobotzky han mantenido este proyecto durante seis años.

En cuanto a la relación que tiene con Susana Zabaleta, vale decir que esta es mucho más nueva. El amorío entre Ricardo Pérez y la actriz y cantante mexicana apenas suma unos meses; sin embargo, la misma se ha consolidado como una de las más fuertes y llamativas pese a los rumores de infidelidad que conllevan al comediante de 30 años.