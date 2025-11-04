Asesinan a influencer mientras viajaba en un taxi: ¿quién es?

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto, tras darse a conocer la muerte de una influencer a sus 28 años, quien fue asesinada en un tiroteo mientras se encontraba viajando en un taxi. Los hechos han estremecido a sus amigos y a los miles de seguidores que tenía en sus redes sociales, por la forma en que ocurrieron los hechos.

Las autoridades ya están realizando las investigaciones para saber cómo ocurrieron los hechos. Por el momento, ya se tienen algunos detalles al respecto, explicando cómo ocurrió todo y los testimonios de algunos usuarios. Esto es lo que se conoce.

¿Qué le pasó a Bárbara Borges?

Dentro de la información que se tiene, se sabe que la influencer Bárbara Borges, se encontraba viajando en un taxi, entre las calles principales de Río de Janeiro. Lamentablemente, por esa vialidad, se produjo un tiroteo entre bandas rivales.

El taxista, que iba con la creadora de contenido, revela que al escuchar los estallidos, le pidió que se agachara, pero se percató de que ella ya había recibido un impacto de bala en la cabeza. Relató que la víctima hacía lo posible por intentar respirar. Incluso, detalló la desesperación que sintió al intentar ayudarla, así lo declaró en “The Sun”.

Aunque fue llevada inmediatamente al Hospital General de Bonsucesso, no fue suficiente y murió a sus 28 años. Siendo asesinada por un pleito en el que ella no estaba implicada, una víctima mortal por una bala.

¿Qué se sabe sobre Bárbara Borges?

Bárbara Borges, antes de ser asesinada a sus 28 años por un tiroteo, se destacaba por tener casi 20 mil seguidores. En su Instagram se destacaba por tener videos y fotos en los que mostraba su lujoso estilo de vida, realizando todo tipo de viajes, acudiendo a eventos o a importantes fiestas.

Ante su fallecimiento, las fotos de la influencer se han llenado de mensajes de despedida y tristeza. Mientras que otros usuarios recalcan la situación que se está viviendo en el país, detallando que no es la primera vez que inocentes mueren en un tiroteo causado por el crimen organizado, exigiendo justicia para que esto ya no ocurra más.