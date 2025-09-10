Isabella Ladera mandó un poderoso mensaje en medio de la polémica por su video íntimo filtrado con Beéle

Uno de los escándalos más sonados del momento es el video de Isabella Ladera, mismo que se publicó en internet y la puso en el “ojo del huracán” por su relación con Beéle. Esto la llevó a tomar acciones al respecto, empezando por un comunicado en el que expresó sus sentimientos por la situación e incluso señaló que su familia y pareja ya sabían lo que estaba por venir.

Ahora, todo parece indicar que la modelo venezolana está decidida a pasar página y dejar atrás este tortuoso episodio. Y para muestra, el poderoso mensaje con el que demostró que su mayor interés es cuidar de sí misma y continuar dedicada al ejercicio, por lo que no dudó en presumir la radical transformación física que experimentó recientemente.

“Ya qué. Amor propio, más nada”, escribió en Instagram la también empresaria.

Instagram / @isabella.ladera Isabella Ladera demostró cuál es su postura ante la polémica por su video con Beéle

En otra serie de stories publicadas en su cuenta oficial, donde supera los 6 millones de seguidores, Isabella Ladera dejó ver que para olvidarse de la controversia por el video con Beéle, está concentrada en el salón de belleza que inauguró hace poco. Sobre cómo va el proceso legal que busca interponer por esta vulneración a su privacidad, todavía se desconocen los detalles.

¿Quién filtró el video de Isabella Ladera y Beéle? Esto se sabe

En las horas posteriores a la publicación de estas imágenes privadas, Isabella Ladera señaló a Beéle como el responsable, argumentando que además de ella, él era la única persona que tenía acceso a este material. Posteriormente, el equipo de abogados del cantante colombiano negó rotundamente las acusaciones y advirtieron con tomar acciones legales en contra de los involucrados.

Instagram / @beele Isabella Ladera acusó a Beéle de filtrar su video, pero él lo negó

Por otra parte, el influencer Valentino Lázaro mencionó sus sospechas de que fuera la propia Isabella quien filtrara el video con su expareja, resaltando que estaba enterada de la situación desde julio y nunca hizo nada por tratar de evitarlo.

De modo que, hasta el momento, todavía no está claro quién o quiénes habrían difundido el video íntimo de Ladera y Beéle, que ya ha sido borrada de varias plataformas por tratarse de contenido explícito.