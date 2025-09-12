Jezzini pide disculpas por su estrategia de publicidad, pero lo tunden en redes. “Como no nos gustó te enojaste”

Tras una gran cantidad de especulaciones y confusión por su reaparición en redes sociales, Jezzini publicó en su cuenta oficial de Instagram un nuevo comunicado en el que finalmente explicó cuál era su estrategia de publicidad en su nueva faceta como cantante.

Aunque se disculpó por su estrategia, la reacción de muchas personas ha sido negativa.

¿La culpa es de la hipnosis? ¡Así apareció Jezzini, ahora Zinni, en Venga La Alegría! TV Azteca [VIDEO] Jezzini, ahora Zinni, apareció en televisión nacional dentro de Venga La Alegría, generando conmoción entre sus seguidores y millones de espectadores. Aquí el video completo.

Jezzini explica cómo nació su nuevo alter ego, Zzini

En su comunicado, el influencer comenzó con un fuerte mensaje: que, en su entendido, desde hace mucho tiempo lo que muestra y cuenta en redes es parcialmente ficción y un personaje.

“Qué imbécil soy de pensar que tú y yo teníamos un pacto místico. Un juego entre los dos. Una camaradería”, escribió Mohamed Ramiro Jezzini Cantú. Él pensó que la gente lo veía como él se veía a sí mismo: “un pedazo de ficción en vivo”.

El influencer explicó que Zzini nació como un ejercicio introspectivo y artístico; inicialmente se trataría de un alter ego chistoso, exagerado y satírico. Sin embargo, eso le aburrió porque “ya no quiero ser un chiste”.

El creador de contenido dijo que se alejó de las redes sociales por la creación de su proyecto, y que los rumores sobre su desaparición “no le pertenecían”.

Posteriormente, Jezzini dice que su personaje debía representar lo más raro de él. “Quise presentarte a un freak, a un monstruo”. Su personaje usa overol negro porque es la prenda que le regaló su padre antes de abandonarlo, según explicó; también empezó a usar peluca en referencia a una frase de la drag queen Jinkx Monsoon.

Jezzini explicó que, tras su presentación como Zzini, lo que seguían eran más etapas de performance para lanzar una segunda canción. No obstante, el tema lo lanzó ya porque al parecer no seguirá con la estrategia.

“Ya no sé ni qué decirte ahora que te dije todo. Qué aburrido es prender las luces del teatro”, escribió.

Funan a Jezzini por su disculpa

En la publicación original, la mayor parte de las reacciones a la disculpa de Jezzini son negativas: lo acusan de culpar a la audiencia, de jugar con la salud mental y de manipular a sus fans.

“Como no nos gustó te enojaste… Enojados estamos nosotros”, dice uno de los comentarios con más interacción. “El problema no es que exista la actuación o el performance sobre un tema de salud mental, sino que lo usaste como estrategia de marketing”, escribió alguien más.

Otros usuarios cuestionaron el concepto de “arte” que el influencer utilizó en su comunicado. “La salud mental no es ficción, tu “ejercicio personal introspectivo” fue el marketing y los únicos que salieron explotados fueron tus fans”, dice otro comentario.