Lil Nas X podría ir a prisión tras incidente en Los Ángeles; enfrenta cuatro cargos graves

El rapero estadounidense Lil Nas X, conocido mundialmente por su éxito Old Town Road, atraviesa un complicado proceso legal que podría poner en riesgo su carrera. El artista, de 26 años, fue arrestado en Los Ángeles luego de protagonizar un altercado con agentes de policía tras ser encontrado desnudo en la vía pública.

El incidente ocurrió en Studio City, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre sin ropa caminando por la avenida. Al llegar, los oficiales intentaron detenerlo, pero, según el reporte, el cantante reaccionó de manera violenta. El encuentro terminó con su traslado a un hospital por una posible sobredosis y con cargos formales en su contra.

¿Qué cargos enfrenta Lil Nas X?

De acuerdo con un famoso medio de espectáculos norteaméricano, el rapero enfrenta tres acusaciones de agresión contra un oficial y un cargo de resistencia al arresto. Durante su primera comparecencia en la corte del condado de Los Ángeles, Lil Nas X se declaró inocente.

El juez fijó una fianza de 75 mil dólares y le impuso varias condiciones: no consumir drogas ilegales, asistir a reuniones de Narcóticos Anónimos y participar en un programa ambulatorio. La próxima audiencia quedó programada para el 15 de septiembre.

¿Cuántos años pasará en prisión Lil Nas X?

El fiscal del distrito, Nathan Hochman, confirmó que los oficiales resultaron lesionados y que el intérprete podría enfrentar hasta cinco años de cárcel en caso de ser hallado culpable.

El comportamiento errático del rapero, sumado a las imágenes difundidas en redes sociales, ha generado un intenso debate entre sus seguidores y críticos. Mientras algunos piden comprensión por el estado de salud del artista, otros señalan la gravedad de las acusaciones en su contra.

Con este proceso judicial en marcha, el futuro de Lil Nas X se mantiene incierto, pues dependerá de lo que determine la justicia en las próximas semanas.

