Cuánto costó realmente el vestido de Lupita Villalobos en su boda de Toledo con Juan

Lupita Villalobos y su esposo, Juan Luis, se casaron en Toledo, España, en una ceremonia que se volvió viral por la gran cantidad de famosos invitados. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el elegante vestido de novia que lució la creadora de contenido.

Aunque se trató de una pieza del diseñador Saúl Tello (Narciza Severa), la influencer le imprimió su propio estilo durante la íntima ceremonia, que habría costado alrededor de 28 mil pesos mexicanos, según Marie Claire. Completó el look con unos zapatos de Jimmy Choo que combinaron a la perfección con el vestuario ceremonial.

Así fue la boda de Lupita Villalobos en España

La boda de Lupita Villalobos y Juan Luis se posicionó como una de las más comentadas del año desde que se revelaron los primeros detalles. Este fin de semana, la pareja selló su amor con el esperado “sí, quiero” frente al altar.

De acuerdo con los reportes y las fotografías que Lupita compartió en su cuenta de Instagram , la elegancia y el romanticismo fueron protagonistas en el evento.

La creadora de contenido, miembro del pódcast Las Alucines, lució dos vestidos: uno para la ceremonia religiosa y otro para la fiesta. Ambos fueron completamente distintos. El primero, de estilo moderno, tenía corsé y escote pronunciado, con un velo que nacía de un elegante collar en lugar del tradicional velo en la cabeza.

El vestido de fiesta, en cambio, fue más sencillo y cómodo. El único elemento en común entre ambos diseños eran las cadenas de perlas y cristales; el resto fue distinto: escote más discreto, tela lisa y una abertura que dejaba al descubierto una pierna.

¿Quién es Juan Luis, el esposo de Lupita Villalobos?

Juan Luis, ahora esposo de Lupita Villalobos, es un empresario español que mantiene un perfil bajo en redes sociales, a diferencia de su pareja. Se sabe que tiene 48 años y no tiene hijos. La pareja se comprometió en 2023, aunque no han revelado cuándo ni cómo comenzó su historia de amor.