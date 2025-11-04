Mauricio Ochmann: cuál es el nivel de estudios del ahora exnovio de Lorena González

Luego de semanas de especulaciones, Mauricio Ochmann confirmó su ruptura con Lorena González y regresó a la lista de solteros cotizados de la farándula. Esta noticia tomó por sorpresa a sus admiradoras, pues hasta hace algunos meses seguía presumiendo su relación e incluso dejó ver que ya había impulsado la convivencia con sus hijas.

Al mismo tiempo, despertó la curiosidad por saber más sobre el actor, quien siempre ha tratado de ser reservado con su vida íntima. Sin embargo, debido a la popularidad que goza en el medio, ya se conocen varios aspectos de su carrera, formación académica y trayectoria profesional.

¿Qué estudió Mauricio Ochmann?

Aunque debutó en la televisión con apenas 16 años, Mauricio Ochmann sí quiso estudiar para formarse como actor y tras concluir su formación básica, logró ingresar a una prestigiosa escuela de Los Angeles. De acuerdo con la información disponible, el exesposo de Aislinn Derbez se graduó del Estudio Joan Baron, donde adquirió las habilidades necesarias para desenvolverse ante las cámaras.

Instagram / @mauochmann Mauricio Ochmann estudió en una prestigiosa escuela de Los Angeles

Su primera película fue "Message in a Bottle", estrenada en 1997, donde compartió créditos con Kevin Costner. Para 1998 se lanzó oficialmente en México, donde gracias a Humberto Zurita y Christian Bach obtuvo el protagónico de "Azul Tequila", telenovela de TV Azteca que contó con la actuación de Bárbara Mori.

¿Quiénes son los papás de Mauricio Ochmann?

Un tema que siempre ha despertado gran interés en el público, es el árbol genealógico del actor, en especial porque no proviene de una familia de artistas como otros de sus colegas. Al respecto, se sabe que Mauricio Ochmann nació en Washington D.C. y fue adoptado a los pocos meses de nacer por Guillermo y María, un matrimonio mexicano que vivía en Estados Unidos.

De acuerdo con lo que compartió durante una entrevista con Yordi Rosado, su vida no fue tan sencilla como podría pensarse, pues sus padres adoptivos se separaron cuando él todavía era muy pequeño y tuvo que mudarse a México. Sin embargo, lo que verdaderamente lo marcó, fue el hecho de que le prohibieron seguir viendo a su padre y pasó violencia con la nueva pareja de su mamá.

Instagram / @mauochmann Mauricio Ochmann fue adoptado por un matrimonio mexicano que vivía en Estados Unidos

En cuanto a la convivencia que actualmente mantiene con su familia, son pocos los detalles que se conocen, ya que es un tema del que el actor de "El Clon" procura no hablar. Sin embargo, Mauricio Ochmann sí ha sido claro al mencionar que rompió el contacto definitivamente con la mujer que lo adoptó y hasta el día de hoy se mantiene firme en la decisión.