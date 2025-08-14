Mónica Naranjo cancela concierto en México por “fuerza mayor”. Van 2 cancelaciones en un año

Mónica Naranjo dio una muy mala noticia a sus fans mexicanos, pues canceló el concierto que tenía previsto para el 22 de enero de 2026 en el Auditorio Nacional. A continuación te contamos lo que explicó y cómo las cancelaciones se han convertido en un problema recurrente para la diva española.

La última vez que Mónica se presentó en nuestro país fue en enero de 2025, se trató de un concierto con gran éxito y nostalgia. En unos meses tenía programado volver con su gira Greatest Hits Tour, que celebra 3 décadas de trayectoria musical.

Mónica Naranjo cancela concierto en la Ciudad de México

En su cuenta de Instagram oficial, Mónica Naranjo dio a conocer que su próximo concierto en el Auditorio Nacional quedó cancelado y se reembolsará a las personas que ya habían comprado sus boletos.

La única razón que citó fue que se trataba de “circunstancias de fuerza mayor totalmente ajenas a la voluntad de todas las partes involucradas”. El comunicado asegura que se hicieron múltiples esfuerzos por hacer posible el evento, pero los motivos de la cancelación estaban fuera del control de los organizadores.

Sin embargo, el equipo de la cantante se disculpó por los inconvenientes causados a los fans y aseguró que Mónica “espera reencontrarse con su público muy pronto”.

Van 2 veces que Mónica cancela fechas en menos de un año

Hace unos meses, en febrero de 2025, Mónica Naranjo pospuso varias fechas en Estados Unidos y canceló una presentación en Nueva York; la razón fueron retrasos en la obtención de permisos de trabajo de su equipo.

En octubre de 2024 pospuso el inicio de su gira a solo 2 días de comenzar, sin dar una razón específica. En esos meses surgió una polémica alrededor de la cantante, por rumores de que su pareja estaba influyendo mucho en su carrera; desde 2019 está con Lain García, un controversial coach de autoayuda.