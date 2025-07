“Parece mi hija”, Eugenio Derbez da impactantes declaraciones sobre Tessa

Eugenio Derbez es el nombre que está en boca de todos gracias a los rumores que indican que su matrimonio con Alessandra Rosaldo tiende de un hilo, esto debido a los señalamientos que sostienen que las cosas no están bien entre ambos. En ese sentido, el actor y comediante ha dado vuelta a la página y declaró algo totalmente alejado de esto, haciendo referencia a su nieta Tessa.

Para poner un poco de contexto, Tessa es la hija que han procreado Paola Dalay y José Eduardo Derbez, por lo que la pequeña de apenas un año de edad, sin saberlo, ha tenido la oportunidad de unir a la familias de Eugenio Derbez y de Victoria Ruffo. Ante ello, el comediante fue claro en expresar su extrañeza dado que la menor de edad es sumamente parecida a ella.

¿Tessa es idéntica a Eugenio Derbez? Esto dice el comediante

Durante una charla con un programa de espectáculos, Eugenio Derbez se limitó a hablar solamente de Tessa, esto bajo el contexto de que recién cumplió su primer año de edad el pasado 30 de junio del 2025. Ante esta situación, el productor que radica en Estados Unidos ha mostrado su sorpresa pues, según sus palabras, su nieta es realmente parecida a ella.

“Se parece mucho a mi. Yo creo que es la más parecida no solamente de mis nietas, incluso parece que fuera mi hija porque es muy parecida a mi, cosa que me da mucho gusto. Yo me imagino que no le da tanto gusto a la abuela”, dijo Eugenio Derbez, esto haciendo referencia a la relación que sostiene con la madre de José Eduardo; es decir, Victoria Ruffo.

¿Cuál ha sido el impacto de Tessa en la vida de los Derbez y los Ruffo?

El hecho de que Tessa, hija de José Eduardo, haya llegado a este mundo, de cierta forma ha contribuido a que la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo mejore por el bien de la pequeña. De hecho, el mismo Eugenio aseguró que, a raíz de su nacimiento, la primera actriz logró tener una gran conexión con Alessandra Rosaldo, quien es su esposa desde 2012.