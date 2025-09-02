Pepe Aguilar lanza nueva indirecta a Emiliano Aguilar; este fue el video que compartió

La dinastía Aguilar se ha visto envuelta en una serie de conflictos mediáticos bastante fuertes. La más pequeña de las artistas no para de recibir comentarios por su relación con Christian Nodal y en estos momentos Emiliano Aguilar ha manifestado una guerra de declaraciones contra todos los hijos “bien amados”. Ante eso, Pepe Aguilar presumió esto en sus redes sociales en las horas recientes y varios lo toman como una indirecta para su hijo mayor.

¿Pepe Aguilar presume a su familia y se olvidó a Emiliano Aguilar?

Tras una guerra declarada por parte de Emiliano, los Aguilar se habían mantenido “a raya” en lo público, sin embargo desde el fin de semana pasado existió una respuesta que hizo enfadar al hijo mayor de Pepe. Ante eso, lejos de mantenerse totalmente callado en las redes sociales, uno de los charros más importantes de los años recientes en México subió un video que algunos tomaron como indirecta.

Disfrutando de un lunes cualquiera, el Instagram de Pepe Aguilar indicó que existía una transmisión en vivo. Ahí se empezaron a registrar las imágenes en la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Incluso el Forajido y Leonardo salieron cantando. Es decir, la familia estaba junta y unida, tal como lo han indicado durante todo este tiempo en el que realmente hubo una persecución hacia ellos.

¿Por qué Emiliano Aguilar está peleado con Pepe Aguilar?

El hijo mayor de Pepe ha confirmado que vive distanciado de su padre. Ante eso, las últimas horas llenas de dimes y diretes se dieron tras una serie de videos donde Emiliano Aguilar defendía a su madre de unas declaraciones de parte de Pepe Aguilar, en una entrevista exclusiva que Pati Chapoy tuvo con el músico.

Y el fin de semana, lo ocurrido fue una publicación de la mascota oficial de los Aguilar burlándose precisamente de los videos de Emiliano. En esas publicaciones subidas a redes sociales del rapero, cuestionó a su padre y criticó actitudes y situaciones íntimas de sus hermanos. Ante eso, no hay respuesta oficial de parte del jefe de familia, pero algunos han indicado que esta fue una bofetada con guante blanco.

