Mientras la polémica sigue, Pepe Aguilar presume la lujosa casa de Ángela y Christian Nodal

La polémica no abandona a la familia Aguilar sino todo lo contrario: entre la publicación de burla hacia Emiliano Aguilar hasta las últimas declaraciones de Cazzu sobre el permiso que Nodal no habría firmado para que su hija viaje con ella, la controversia solo se incrementa.

Sin embargo, Pepe Aguilar ha elegido mostrar una actitud serena y positiva en redes sociales. Con ese ‘mood’, publicó un video grabado desde la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Tras la polémica de Emiliano Aguilar y Christian Nodal, Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo TV Azteca [VIDEO] Mientras los seguidores de Pepe Aguilar esperaban una postura sobre la polémica con Emiliano Aguilar y Christian Nodal, el cantante de regional mexicano sorprendió con un ‘inocente’ video.

Pepe Aguilar muestra la casa de Ángela y Christian Nodal en transmisión en vivo

El cantante de regional mexicano realizó una transmisión en vivo mediante Instagram durante la tarde del lunes, en la cual mostró una relajada convivencia en familia. También permitió echar un vistazo a la casa que comparten Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pepe Aguilar estuvo comiendo y disfrutando la tarde con su familia en una terraza de la casa perteneciente a su hija y yerno. Se trata de una propiedad imponente y apacible, cuya terraza techada tiene muros de piedra y da hacia una gran área verde. Tras una reja al parecer hay bosque, desde el cual se asomó un grupo de venados.

“Vean estos venados, en la casa de Christian y Ángela”, dijo Pepe Aguilar. En un momento del video, una de las mascotas de la familia corre para asustar a los venados; se trataba de una perrita pug que es hija del famoso “Gordo”.

Durante la transmisión Pepe estuvo mandando saludos a sus fans, mientras de fondo se escuchaba cantar a su hijo, Leonardo Aguilar, junto a Christian Nodal. “Son mis cantantes, me cobran caro la hora los cab*”, dijo. En el video también se aprecia a Ángela comiendo con ellos.

Pepe Aguilar estaba muy contento porque los charros de El Soyate, el rancho de la familia, ganaron un campeonato por segundo año consecutivo en este deporte completamente mexicano. “Puro Soyate, sí señor”, celebró el cantante.