Poncho De Nigris confronta a su madre diciendo que ella está enamorada de él

Una extraña y polémica confrontación tuvo lugar en el nuevo reality show de Aldo De Nigris, denominado “La Pijamada Viral”. Este es un proyecto de cinco días en el que Poncho de Nigris se enfrentó duramente con su madre.

En una nueva entrega de este reality hubo una visita sorpresa que fue la de Poncho De Nigris y su esposa Marcela Mistral. La matriarca de la familia, Doña Lety, es la habitante fija y no dudo en enfrentar a Poncho.

Lo que ocurre es que Doña Lety mantiene una rivalidad histórica con Marcela por lo que no dudó en enfrentar a su hijo por eso. Como era de esperarse el momento se hizo viral.

El 1 de diciembre, el reality “La Pijamada Viral”, ha tenido estrellas invitadas como John Milton, Konan Big, Yetus y Aaron Mercury. Sin embargo, la llegada de Poncho De Nigris y Marcela Mistral. Las mismas causaron un gran impacto en los habitantes sobre todo teniendo en cuenta que Doña Lety es una de las más temperamentales.

¿Qué le dijo Doña Lety a Poncho De Nigris?

El encuentro entre Poncho De Nigris y su madre fue muy polémico. Lo que ocurrió es que Doña Lety comenzó soltando viejos resentimientos y reclamos en contra de su hijo pero también de Marcela.

"Tú no me quieres, no me llevaste de vacaciones, no me cumpliste con nada," le reclamó Doña Lety a Poncho entre gritos y casi sollozos por toda la habitación.

Rápidamente Doña Lety salió al cruce de su nuera a quien acusa de la situación con su familia."Ponle tus reglas a la p*nche vieja, solo se hace lo que ella quiere. Ella tiene más huev*s que tú," declaró frente a Aldo y Andrea, sobrinos de Poncho.

Llega Marcela Mistral, ahorita entran los Tuexi para cantar junto a ella



LA PIJAMADA VIRAL #LaPijamadaViral pic.twitter.com/XX7ffpSHRx — La bamba (@La_bam_ba) December 4, 2025

Poncho De Nigris no se quedó callado por lo que salió a defender a su esposa y madre de sus hijos, haciendo una acusación que dejó a todos perplejos. La frase que utilizó quedará en la memoria de la farándula.

"Me has hecho mucho daño. Te voy a decir algo... Marcela no te ha hecho nada, solo la odias porque estás enamorada de mí, es la verdad, estás enamorada de mí. La odias porque está con tu hijo," gritó Poncho. Los presentes y la audiencia quedaron atónitos debido a que la acusación es muy fuerte.

