¿De qué murió el diseñador Héctor Terrones, ícono de la moda mexicana?

La industria de la moda en México está de luto, pues este fin de semana se despidió a una de sus figuras más influyentes. El diseñador Héctor Terrones falleció a los 58 años de edad a consecuencia de un infarto fulminante, así lo confirmó su relacionista público, Álex Rubí.

Fallece Héctor Terrones, ícono del diseño mexicano

Nacido el 9 de noviembre de 1966 en la Ciudad de México, Terrones logró destacar en el mundo de la moda por su enfoque teatral, sofisticado y provocador. Sus creaciones son destacadas por varios expertos de la moda por su dramatismo con la elegancia en cada una de sus creaciones. Se le reconocía por siempre contar con una narrativa visual potente y una visión artística que desafiaba las normas convencionales del diseño.

Fue egresado de la Universidad Jannette Klein y se dedicó a construir una carrera ejemplar durante más de tres décadas, en las cuales llevó su talento de las aulas a importantes escenarios internacionales.

Celebridades que vistieron sus diseños

Aunque no conozcas mucho sobre la alta costura mexicana, es probable que el talento de Héctor Terrones deleitara alguna vez tu pupila y buen gusto, pues varias figuras de la farándula mexicana vistieron sus diseños. Montserrat Oliver, Anette Michel y Cecilia Galliano fueron solo algunas de las artistas que lucieron sus piezas en alfombras rojas, escenarios y producciones televisivas.

Con la partida de Héctor Terrones, la moda mexicana pierde una de sus voces más originales y transgresoras. Sin embargo, gracias a su trabajo e influencia, su legado continuará vivo inspirando a nuevas generaciones de diseñadores, que, al igual que él, buscan transmitir emociones y mensajes a través de sus creaciones.

