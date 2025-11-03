Esta sería la razón por la que Inés Gómez Mont no fue arrestada en Estados Unidos

La semana pasada, las alarmas en la Justicia de México se encendieron al confirmarse que el abogado Víctor Álvarez Puga había sido detenido en Estados Unidos. Sin embargo, el paradero de la conductora Inés Gómez Mont seguía siendo un misterio, por lo que los motivos por los cuales no fue arrestada se convirtieron en tema de interés.

En este marco, se confirmó que el procedimiento que se llevó a cabo por parte de las autoridades estadounidenses no tuvo nada que ver con las acusaciones que pesan sobre la famosa y Víctor Álvarez Puga por lavado de dinero.

¿Por qué destuvieron a Víctor Álvarez Puga?

Como se mencionó, la detención de Víctor Álvarez Puga no se llevó a cabo por las acusaciones que fueron impuestas en México, sino que se trató de un trabajo coordinado por las fuerzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El esposo de Inés Gómez Mont fue arrestado por irregularidades en torno a su estatus migratorio. Al parecer, el abogado no tendría documentos oficiales que acreditarían su permanencia en el país dirigido por Donald Trump.

¿Por qué Inés Gómez Mont no fue detenida?

El periodista Luis Chaparro fue el encargado de referirse al procedimiento llevado a cabo por las autoridades estadounidenses en una lujosa vivienda en la que Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont estarían viviendo en Miami. “Al momento del arresto en casa de los Gómez Mont, Víctor Manuel salía de la lujosa residencia en un automóvil Bentley”, señaló el comunicador.

En este punto, confirmó que Inés Gómez Mont se encontraba en el domicilio junto a sus hijos y que ese fue el motivo por el cual la conductora no fue arrestada. “Se le otorgó una consideración por los hijos porque si se llevaban a los dos, los hijos, que además son estadounidenses, iban a quedar prácticamente a cargo de la autoridad en los Estados Unidos”, sentenció.

Tras conocerse estos datos, la Justicia mexicana se mantiene expectante por el presente y futuro de Víctor Álvarez Puga y porque junto a Inés Gómez Mont responsan ante los hechos en su contra que son investigados.

