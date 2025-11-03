Victoria Ruffo hace impactante revelación sobre Eugenio Derbez; lo exhibe

Victoria Ruffo cuando ha tenido que hablar sobre Eugenio Derbez, no se ha quedado callada, siempre ha sido muy sincera sobre la relación que tuvo con el comediante mexicano, con quien creó a su hijo, José Eduardo Derbez.

Ahora, José Eduardo, se ha atrevido a preguntarle a su madre todo sobre la relación entre sus padres, la forma en que se enamoraron en su momento. En un reciente pódcast realizado por el hijo de la actriz, reveló qué fue lo que la enamoró de Eugenio. Te contamos qué fue lo que dijo.

¿Qué enamoró a Victoria Ruffo de Eugenio Derbez?

En el pódcast de Mixologando, José Eduardo Derbez, aprovecha para poder entrevistar a todo tipo de personalidades. Recientemente, subió el video donde habla con su madre Victoria Ruffo, dialogando sobre su vida mientras disfrutan de un cóctel hecho al momento.

Dentro de toda la plática, salió el tema sobre qué fue lo que la enamoró de Eugenio Derbez. Claramente, Victoria tomó el momento con mucho humor, dejando en claro los siguientes dos comentarios:



"Porque feo es, payaso es, codo es…pues fui descubriendo poco a poco todas esas maravillas voladoras"

"Se me hizo una persona inteligente en el sentido de que escribía sus sketches, sus cosas, lo fui a ver varias veces a sus shows, eran buenos, pero pues nadamas"

No olvidemos que la ruptura de su relación siempre fue muy mediática, en especial por las disputas legales, principalmente por la custodia de José Eduardo. El hijo de Derbez, como siempre, tomó las declaraciones con mucho humor, mencionando que su padre siempre hizo reír a la reconocida actriz.

Situación que claramente Ruffo aceptó, que el hecho de que la hizo reír fue un factor determinante para enamorarla, pero aclaró que le hizo pasar muchos corajes, haciendo que se cuestionara qué fue lo que la enamoró de él.

¿Cuánto tiempo duró su relación?

Se sabe que Victoria Ruffo conoció a Eugenio Derbez en 1989, aunque no se tiene fecha en la que inició su relación formalmente. Se sabe que en 1992, tuvieron a su hijo. Pero para 1997, fue cuando ambos terminaron formalmente su relación, provocando un desenlace mediático.

En especial cuando se dio a conocer que la boda entre ellos fue falsa, situación que la actriz tomó como un engaño y demandó al reconocido comediante. Por eso su relación en México generó mucho escándalo en el mundo de la farándula.