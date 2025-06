¿Quién es Daniel Ruenes, actor que, tras no conseguir empleo, ahora trabaja en una tienda?

Daniel Ruenes es solo uno de los incontables ejemplos de actores o personalidades del medio que, después de una buena etapa en su vida, hoy en día no cuentan con el trabajo o los llamados necesarios para sobrevivir. Ante ello, el sudamericano ha tenido que cambiar de aires, motivo por el cual actualmente se encuentra colaborando en una tienda de conveniencia importante en el país.

Para poner un poco de contexto, es preciso decir que Daniel Ruenes es un actor colombiano que llegó a México en 2021 con el objetivo de consagrar su carrera como actor después de un poco de éxito en su país natal. Desafortunadamente para su causa, los llamados no han sido los esperados, por lo que su estilo de vida se vino completamente para abajo a raíz de ello.

Daniel Ruenes, de ser actor a trabajar en una tienda de conveniencia

El actor colombiano concedió una charla con el portal TVNotas, misma en la que reveló cómo es su actualidad después de no conseguir trabajo en el mundo del modelaje y la televisión. Según las palabras de Daniel Ruenes, el hecho de tocar muchas puertas en el país no ha sido suficiente para consolidar su trabajo como actor, por lo que se vio obligado a conseguir otro empleo.

En este sentido, el actor sudamericano evidenció que, actualmente, trabaja en una tienda de conveniencia que es considerada una de las más importantes del país. Dijo, además, que ya tiene cinco meses trabajando como cajero, por lo que el dinero que obtiene aquí le ha servido para sobrevivir y seguir adelante mientras espera que su carrera pueda repuntar en la televisión nacional.

¿Cuánto dinero gana Daniel Ruenes en la tienda?

Durante la charla, Daniel Ruenes aseguró que pasó de ganar un promedio de 20 mil pesos al día como modelo o actor a, ahora, recibir un sueldo de dos mil pesos semanales; es decir, solo ocho mil pesos al mes. Ante esto, el colombiano compartió que podría regresar pronto a este mundo luego de haberse quedado en dos proyectos, mismos de los que no adelantó mucho.