¿Quién es Dr Polo y por qué lo cancelaron en redes sociales?

Vaya polémica se vivió en las últimas horas. Como siempre, las redes sociales no fallaron y dejaron su gran historia del día. Y es que en esta ocasión el “gremio” médico del espacio digital sufrió duros golpes por una campaña en contra de una marca específica de sueros orales. Pero quien se está llevando todo el odio de las personas es Dr Polo. Por ello se informa quién es este influencer.

¿Quién es Dr Polo, el influencer de medicina cancelado en redes?

Este influencer está siendo cancelado e insultado de manera contundente en redes sociales. Carlos Leopoldo Guerrero es originario de Durango y egresado de la Universidad Autónoma de dicho estado. Se graduó como médico general y en estos momentos gozaba del cariño de la gente al convertirse en un divulgador científico-médico. En su cuenta de Instagram tiene más de un millón 400 mil seguidores. Mientras que en otras redes como TikTok, suma más de 9.1 millones de personas que le siguen.

En ese sentido, es uno de los creadores de contenido especializados en medicina y divulgación que mejor posicionados estaba. Sin embargo, otro de los nombres fuertes de dicho nicho provocó que la gente odiara al famosísimo Dr Polo.

¿Por qué están cancelando al Dr Polo en redes?

Todo lleva ya varias horas de sucedido y con distintas fases, y es que se propagaron muchos videos de “advertencia” por parte de influencers de medicina que opinaban sobre el uso de una marca específica de sueros orales. Sin embargo, Mr Doctor fue quien desenmascaró que todo este movimiento provenía de una campaña en la que le ofrecieron dinero a estos personajes para hablar mal.

Es decir, Dr Polo habría aceptado los 48 mil pesos que estaban regalando a los que hablaran mal de dicho producto. Esto hizo que las personas se pusieran furiosas y empezaran una campaña en contra de los “vendidos”. Ante eso, el influencer de Durango decidió borrar los videos y desactivar los comentarios en publicaciones de sus redes sociales. Por lo que muchos piensan que este podría ser el principio del fin para el influencer.