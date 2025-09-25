¿A una pelea? René Franco reta a Ricardo Pérez por burlarse de la prensa

Ricardo Pérez y Slobotsky han sido fuertemente criticados al momento de hacer un pequeño sketch para burlarse de la prensa de farándula en México. Mientras varios internautas aplauden sus acciones y su crítica hacia ese sector, son varios los periodistas y conductores que han criticado fuertemente dicho video.

Luego de que se viralizara un video donde supuestamente Susana Zabaleta desaprueba a Ángela Aguilar, la cantante fue cuestionada y Ricardo Pérez no dudó en tomar la palabra.

René Franco no se quedó callado, ya que aprovechó el momento para hablar sobre el tema, retando al comediante y recriminando sus acciones hacia los periodistas de los temas de espectáculo. Conoce toda la información a continuación.

¿Qué comentó René Franco sobre Ricardo Pérez?

En el reconocido programa de René Franco, al conocer el video donde Slobotsky y Ricardo Pérez se burlan de la prensa y de varias de sus personalidades, el conductor no se quedó callado al respecto. Aprovecho el momento para dejar una fuerte crítica al respecto.

Mencionando que Susana Zabaleta no le pertenece a Ricardo, explicando que la cantante también era del interés público. Incluso, lo retó a verse cara a cara para platicarlo desde su foro. Resaltando que para el comediante es muy fácil criticar desde su lado, retándolo a dar la cara.

Dentro de los contundentes comentarios que dejó, pidió a Slobotsky que no se dejara arrastrar por su otro compañero, describiendo que todo lo que hicieron fue muy vergonzoso, puesto que afectaron en el trabajo de los reporteros, que solamente están haciendo toda su chamba.

Hasta el momento, Ricardo, no ha hecho mención alguna sobre dichos mensajes, y no ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de un enfrentamiento con el conductor René Franco, el cual posiblemente se trataría de un debate.

¿Por qué se burlaron de la prensa?

Aunque es muy difícil que no sepas el chisme. No te preocupes, porque te daremos el contexto. Todo empezó con Ricardo Pérez cuando llegó al aeropuerto de la CDMX acompañado de Susana Zabaleta, por lo que fueron abordados por periodistas de la farándula.

Debido al gran número de periodistas, provocaron la caída de la hermosa cantante, generando un fuerte disgusto en el comediante al no ser cuidadosos y siempre buscar la nota amarillista. Siendo motivo suficiente para que los integrantes de ‘La Cotorrita’ hicieran un video para burlarse de la prensa.