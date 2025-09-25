Así reaccionaron Ricardo Pérez y Slobotsky tras ser denunciados por acoso

En los últimos días, Ricardo Pérez y Slobotsky, quienes son comediantes del reconocido podcast de ‘La Cotorrisa’, se han encontrado en el ojo del huracán, puesto que una influencer reconocida, hizo una denuncia por acoso. Situación que ha generado una fuerte controversia contra los creadores de contenido.

Hasta ahora, la creadora de contenido afectada y su esposo han hablado al respecto. Es así que te detallaremos si los comediantes han hablado sobre el tema, así que no te vayas para que conozcas toda la información.

¿Qué comentarios dejaron los comediantes al respecto?

Por un lado, la denuncia por acoso emitida por la influencer Jesica Bustos, su esposo conocido en las redes como Xuxo, ya mencionó que dichas acciones se realizan porque han afectado notablemente su vida, ya que han recibido amenazas. Además, de perjudicar el estilo de vida que tienen sus hijas.

Hasta el momento, Ricardo Pérez, Slobotsky o el staff de ‘La Cotorrisa’ no han mencionado nada al respecto, ni han publicado ningún tipo de comunicado oficial. Lo más reciente que han subido a sus redes, son imágenes de su siguiente capítulo del pódcast, los próximos shows o algunas historias en el Instagram donde cuentan su día a día con normalidad.

¿Por qué los comediantes tienen una denuncia por acoso?

Para entender mejor el tema, hay que hablar sobre el contexto. Jesica Bustos, recientemente publicó en sus redes sociales que realizó una denuncia por acoso a unos creadores de contenido, explicando que se le habían hecho comentarios que estaban afectando su vida personal y familiar. Fomentando a los demás a denunciar y no permitir que esos comentarios formen parte de su vida.

Aunque no se mencionó el nombre de los afectados, ya que será información que posteriormente será anunciada oficialmente. Se tiene la teoría de que todo empezó con un video subido por Ricardo Pérez y Slobotsky en ‘La Cotorrisa’ donde hablan sobre el físico de la afectada, mientras hacen connotaciones sexuales.

Por ahora, quedan muchas dudas al respecto, por lo que debemos esperar a que se publiquen comunicados oficiales sobre el tema, explicando el procedimiento legal que sigue y las acciones que se realizarán a los responsables.