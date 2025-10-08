Reviven video de Eugenio Derbez burlándose de la prensa tras polémica en el AICM

Luego de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo enfrentaran un catastrófico recibimiento por parte de la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), usuarios de redes sociales revivieron un sketch de finales de la década de los 90’sen donde el comediante se mofó de los reporteros de espectáculos, algo similar como lo que hizo Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, en La Cotorrisa.

Antes del lanzamiento de YouTube, en 1999, como parte del contenido que ofrecía ‘Derbez en cuando’, el actor creó ‘Cortineando’, un programa en donde los conductores no hablaban de personajes de la farándula, sino de las problemáticas que enfrentan los arquitectos, ingenieros y abogados.

Cabe mencionar que el ‘acorralamiento’ a Derbez y Rosaldo tenía con el objetivo que emitiera alguna declaración sobre los comentarios que externó una de sus exparejas en un reality show sobre que empezó a salir con su ahora esposa mientras seguían juntos, sin embargo, el actor aseguró que ‘no había nota’ en lo que podría comentar.

“Ya no caigo en las provocaciones de Victoria”, Eugenio Derbez declara en medio de un zafarrancho TV Azteca [VIDEO] En medio de un tremendo zafarrancho en el aeropuerto, Eugenio Derbez fue cuestionado por las declaraciones de Victoria Ruffo sobre su paternidad con José Eduardo.

Los videos del encuentro se volvieron virales rápidamente, generando reacciones encontradas entre los usuarios. Algunos cuestionaron la legalidad y ética del comportamiento de los reporteros, mientras que otros señalaron que este tipo de situaciones son comunes en la cobertura de estos temas.

Así fue el pleito entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez con la prensa

El episodio que vivió Derbez en el AICM recordó el reciente incidente que vivió la actriz Susana Zabaleta, quien también enfrentó un encuentro tenso con la prensa en un aeropuerto, lo que derivó que los reporteros de espectáculos la abucharan en el recinto aeroportuario y en un sketch de Ricardo Pérez imitando a conductores de programas de farándula.

Ante los abucheos, Zabaleta calificó estos actos como misóginos, pues están tratando de responsabilizarla por la polémica generada por su pareja. “A la salida de las maletas y empiezan a gritar: prensa digna, prensa digna. Yo volteo y dije: '¡wow, sí. Prensa digna!. Todos queremos una prensa digna’. Entonces yo hice (levantando el puño) prensa digna y me empezaron a abuchear completamente”, dijo.

