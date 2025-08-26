FOTOS: Así presumió Sofía Castro su pedida de mano

Sofía Castro es una reconocida actriz mexicana que ha logrado crear una buena carrera en este mundo, participando en varias producciones. Recientemente, su nombre se ha vuelto viral, puesto que en su Instagram se ha encargado de presumir las fotos de su pedida de mano con Pablo Bernot.

Momento de su vida, que sigue recordando con mucho cariño y emoción. Imágenes inéditas que ahora salen a la luz. A continuación te las compartimos para que las puedas ver y apreciar el importante momento.

¿Cuántos años tienen Sofía Castro y su esposo?

Sofía Castro es hija de Angélica Rivera y nació el 30 de octubre de 1996, tiene 28 años. Mientras que su esposo nació el 22 de febrero de 1991, por lo que hay una diferencia de tan solo 5 años. Pablo Bernot tiene 33 años.

Después de que su pareja hiciera el evento para la pedida de mano, su boda se llevó a cabo el 30 de noviembre en San Miguel de Allende con una boda religiosa, evento en donde se presentaron más de 500 invitados, donde acudieron múltiples personalidades de la farándula y de la política.

¿Cómo fue la pedida de mano?

En una publicación de Instagram, en el perfil oficial de Sofía Castro, presumió fotos de su pedida de mano, donde se ve toda una cena formal y romántica bajo la luz de las velas. Donde vemos a la feliz pareja disfrutando del gran evento y anuncio, a la joven actriz la vemos portando un vestido blanco largo.

En una de las imágenes vemos la presencia de Angélica Rivera, acompañando a su hija en tan importante evento. En las imágenes publicadas en Instagram, va acompañado de un emotivo mensaje que dice lo siguiente:

“Hoy hace 1 año fue mi pedida…De los mejores días de mi vida. Afortunada de tener está familia y la nueva. Aquí algunas fotos que no había subido de ese día (qué rápido pasa el tiempo). Si… no supero mi año de boda ni mis eventos, seguiré subiendo y subiendo. Te amo”.

Hasta el momento la publicación, donde presume sus fotos, ya reunió un total de 36 mil “me gusta”, y varios comentarios que celebran la alegría, recalcando que es un evento que la joven actriz no debe de olvidar por lo especial de la unión.