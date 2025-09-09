Sofía Castro celebra su primer aniversario con Pablo Bernot en redes sociales

Sofía Castro desde que se casó con Pablo Bernot, no ha dejado pasar la oportunidad para compartir su gran romance, publicando muchas fotos y videos donde la vemos disfrutando de increíbles momentos junto a su actual pareja en su perfil de Instagram.

Recientemente, la pareja celebró su primer aniversario, haciéndolo público en sus redes sociales con fotografías y un romántico mensaje. Para que sepas todo la información al respecto, te compartiremos lo que se sabe.

¿Quién es Pablo Bernot, el esposo de Sofía Castro?

Pablo Bernot es un reconocido empresario, licenciado en Administración de empresas, quien tiene 33 años y cuenta con diversos proyectos en reconocidos hoteles de Morelos. Con Sofia Castro se tiene una diferencia de edad de 6 años, pero eso no impidió que puedan disfrutar de una vida llena de romance y amor en su matrimonio.

Ambos se casaron en una boda por el civil el 7 de septiembre del 2023, pero para el 30 de noviembre se realizó una hermosa ceremonia religiosa, teniendo un total de 500 invitados, donde se podían ver a diversas celebridades nacionales y empresarios.

¿Cómo anunció su primer aniversario Sofía Castro?

Sofia Castro en sus redes sociales se ha encargado de compartir todo su proceso durante su matrimonio, además de mostrar fotografías inéditas del día de su boda con Pablo Bernot.

El 7 de septiembre, en su Instagram, compartió una serie de fotos donde celebraba su primer aniversario, recordando el momento en que formalizaron su vida junto y rememorando recuerdos especiales, explicando que llevan un año de casados y más 6 años de relación. Esto dice el mensaje:

“1 año de casados por el civil y 6 años de nosotros, te amo cada día más. Voy a festejar los 2 aniversarios ehhhh jajaja y seguiré subiendo fotos y fotos de esos hermosos días…”

Dentro de la publicación de redes sociales donde celebra su primer aniversario, hay varios comentarios que celebran el momento, pero el más destacado fue el mensaje de Angelica Rivera, madre de Sofía, quien comparte su cariño con la feliz pareja.

Hasta el momento, la publicación ya cuenta con más de 15 mil “me gusta” del publico y conocidos de la pareja. Un día entrañable que los novios, familiares y amigos siguen recordando con mucho cariño.