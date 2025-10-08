En FOTOS: Influencers y modelos que murieron por una cirugía estética que terminó mal

La búsqueda de la belleza extrema ha cobrado vidas: conoce a continuación casos trágicos de influencers y modelos que perdieron la vida tras una cirugía estética fallida.

¿Quiénes son algunas figuras públicas que han muerto tras una cirugía estética?

Junior Dutra — influencer brasileño

El 3 de octubre de 2025 falleció el influencer brasileño Adair Mendes Dutra Junior, conocido como Junior Dutra, tras complicaciones derivadas de una cirugía estética llamada “foxy eyes”. Tenía 31 años. En los días previos había denunciado una infección severa en la zona operada y presentaba inflamación facial progresiva. Su caso encendió alertas sobre los riesgos de procedimientos cosméticos poco regulados, especialmente para tendencias virales en redes sociales.



Natália Cavanellas — influencer de Brasil

En julio de 2025, la influencer Natália Cavanellas murió tras un procedimiento estético en São Paulo. Durante la cirugía sufrió un paro cardiorrespiratorio, de acuerdo con reportes policiales y medios brasileños como CNN Brasil. El caso fue registrado como muerte súbita, y aún se investiga la causa exacta del incidente.



Ana Bárbara Buhr Buldrini —modelo/influencer musical

En junio de 2025, la influencer y cantante Ana Bárbara Buhr Buldrini falleció tras someterse a múltiples intervenciones estéticas en Turquía: liposucción, aumento de senos y rinoplastia. Según medios turcos, intentaron reanimarla durante casi 90 minutos tras presentar complicaciones inesperadas durante la recuperación posoperatoria. Este caso generó críticas sobre el turismo estético, especialmente cuando la operación y el seguimiento no están adecuados.

¿Qué otros casos impactantes del muertes de influencers por cirugías estéticas han marcado la historia?

Solange Magnano fue modelo argentina que murió en 2009 por complicaciones de una gluteoplastia; la causa oficial fue una embolia pulmonar consecuencia de ese procedimiento.

fue modelo argentina que murió en 2009 por complicaciones de una gluteoplastia; la causa oficial fue una embolia pulmonar consecuencia de ese procedimiento. Joselyn Cano , modelo e influencer apodada la “Mexican Kim Kardashian”, fue asociada a una cirugía fallida ( lifting de glúteos), aunque nunca hubo confirmación oficial sobre la causa de su muerte.

, modelo e apodada la “Mexican Kim Kardashian”, fue asociada a una cirugía fallida ( de glúteos), aunque nunca hubo confirmación oficial sobre la causa de su muerte. Michele MacNeill, modelo estadounidense, murió después de una cirugía estética siendo madre de familia; en su caso la investigación reveló que la combinación de medicamentos y sedantes diseñados para recuperación pudo provocar una arritmia fatal.

En todos estos episodios, las cifras oficiales muchas veces son imprecisas o controvertidas, pero sirven como advertencia sobre los peligros cuando la cirugía estética no se realiza con estándares profesionales adecuados.