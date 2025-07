Yeri Mua fue amenazada por una influencer colombiana; ¿por qué están peleadas?

Yeri Mua no sale de una polémica y entra en otra para seguir generando morbo alrededor de su figura pública. Y ella realmente así se siente cómoda, pues es el estilo que maneja. Desde el tipo de música que produce, hasta la manera de comunicarse en sus espacios digitales. En estos momentos, el conflicto es directo y real contra una influencer colombiana. ¿Qué pasó en esta historia de enemistad?

¿Contra quién es el conflicto directo que tiene Yeri Mua?

Según las propias declaraciones de las famosas en redes sociales, este conflicto viene desde hace tiempo. Recientemente la influencer colombiana declaró que la pareja actual de Yeri Mua se está colgando de la fama de la mexicana. Y después de una serie de “dimes y diretes” vía redes sociales, la situación subió de tono en las amenazas de una contra otra.

Yina Calderón (nombre de la sudamericana) le dijo que ella tenía unos videos íntimos de la mexicana, que si quería, los podía filtrar. Ante eso, la jarocha no dudó en responderle de manera muy clara y fiel a su estilo: “Tienes videos íntimos míos? Pues manoseate con ellos, disfrútalos, mana. O sea, ¿para qué los tienes según tú? No creo que los tengas porque yo no tengo ningún video íntimo allá afuera que yo haya filtrado”.

Esto en una clara referencia al video explícito que ya existe de la colombiana teniendo relaciones sexuales en un balcón.

¿Yina Calderón retó a los golpes a Yeri Mua?

Esto es cierto. En plena marcha por el orgullo LGBTQ+ realizada en la Ciudad de México el fin de semana pasado, la colombiana le dijo a la influencer mexicana que la retaba a los golpes. Estás fueron las palabras exactas: “Yo no la estoy amenazando. Yo le estoy diciendo que nos vayamos a los puños. A ver quién gana”.

Y ahora todos están a la espera de que exista una respuesta de Yeri Mua.

¿Quién es la pareja actual de Yeri Mua?

La creadora de contenido de 23 años recién inició su relación con Sai o Simón Trujillo. Este es un hijo de actor que precisamente fue señalado por Yina Calderón, situación de donde comenzó el conflicto entre influencers. Pero en lo referente al noviazgo, incluso ya tienen un tatuaje juntos, esto a solo unas horas de confirmar formalmente su noviazgo.

