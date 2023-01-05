  • Cerrar Sesión
uno nuevo
MISS UNIVERSO LOGO 2023
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Conoce a las delgadas a Miss Universo 71 2022 Parte 2

Este año el evento más esperado Miss Universo, se llevará a cabo en Nueva Orleans y contará con más de 90 mujeres de todo el mundo, Rusia, España y Ucrania.

Por: Redacción Azteca UNO

Kristina Ayanian de Armenia, trabaja vigorosamente para alcanzar la excelencia como filántropa.
Kiara Arends de Aruba, tiene una licenciatura en derecho con especialización en derecho comercial y fiscal.
Monique Riley de Australia, afirma que el entrenamiento en defensa personal les enseña a las mujeres habilidades que facilitan el establecimiento de límites físicos y emocionales.
Tashi Choden de Bután, es portavoz y defensora de los derechos LGBTQ.
María Camila Sanabria Pereyra de Bolivia, es amante del arte y plasma sus sentimiento en la pintura.
Mia Mamede de Brasil, es presentadora de televisión, productora de cine, empresaria y filántropa.
Mouketey Lynette Monalisa Jelly de Camerún, organiza el Día de la Esperanza, un programa que ayuda a niños de primaria a tener acceso a las necesidades escolares.
Amelia Tu de Canadá, le apasiona la sustentabilidad ambiental y ha establecido su propia empresa Organic Code.
Chloe Powery-Doxey de Islas Caimán, le apasiona educar a su comunidad sobre la salud emocional y cree en el poder de los modelos a seguir positivos.
María Fernanda Rodríguez Ávila de Costa Rica, fundó su propia organización sin fines de lucro, con la misión de apoyar los sueños de los jóvenes que son el futuro del mundo.
Arijana Podgajski de Croacia, se enorgullece de ser una mujer joven y fuerte que persigue sus sueños.
Gabriëla Dos Santos de Curazao, fundo una organización para que los jóvenes encuentren un propósito en la adversidad y acepten quiénes son.
Alejandra Guajardo Sada de El Salvador, trabaja con organizaciones locales para educar a las personas sobre la importancia de la sustentabilidad.
Alba Isabel Obama Moliko de Guinea Ecuatorial, es directora y monitora de modelos del programa de televisión “Top Model”.
Petra Hämäläinen de Finlandia, está trabajando para ofrecer igualdad de oportunidades para que los niños de familias de bajos ingresos tengan al menos un pasatiempo.
Noky Simbani de Gran Bretaña, le apasiona empoderar a las mujeres para que alcancen su máximo potencial en sus carreras.
Korina Emmanouilidou de Grecia, le apasiona el modelaje y el maquillaje, trabaja como modelo desde los 16 años.
Ivana Batchelor de Guatemala, le apasiona la importancia de la salud mental y ayuda a prevenir el suicidio en su país.
Divita Rai de India, espera usar su trabajo para que la educación sea más accesible para los niños.
Laksmi De Neefe Suardana de Indonesia, se dedica a ayudar a comunidades desfavorecidas con programas de alfabetización.
Virginia Stablum de Italia, colabora con marcas que apoyan a mujeres en causas como la violencia, cáncer de mama o independencia financiera.
Hanna Kim de Corea, aboga por la salud mental de los pacientes con cáncer.
Roksana Ibrahimi de Kosovo, apoya a las organizaciones que abogan por la preservación y protección del medio ambiente.
Altynai Botoyarova de Kirguistán, es activista y voluntaria en su país.
Cheam Wei Yeng de Malasia, se encuentra trabajando en campañas de bondad para generar donaciones para diversas causas.
Maxine Formosa Gruppetta de Malta, trabaja en una empresa que proporciona envases para productos ecológicos y veganos para el cuidado de la piel y maquillaje.
Alexandrine Belle-Etoile de Mauricio, es licenciada en Bellas Artes, actualmente enseña Artes y francés en una escuela primaria privada.
Sophiya Bhujel de Nepal, considera que todas las mujeres que rompen barreras son modelos a seguir.
Ona Moody de Países Bajos, considera que la salud mental es extremadamente importante.
Norma Huembes de Nicaragua, ayuda a las escuelas a luchar contra el acoso y maltrato de los niños.
Lia Aymara Duarte Ashmore de Paraguay, trabaja con varias organizaciones con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza.
Alessia Rovegno de Perú, cree que la educación de la primera infancia es clave definitiva para un mundo mejor.
Celeste Cortesi de Filipinas, trabaja con organizaciones para frenar el hambre y la crisis de desnutrición.
Anna Linnikova de Rusia, participa en proyectos de caridad relacionados con la mejora y mantenimiento del medio ambiente.
Sheris Paul de Santa Lucía, es una empresaria tecnológica que busca obtener un título en sistemas informáticos.
Gabriella Gonthier de Seychelles, trabaja para brindar consideración y comprensión a quienes luchan contra la salud mental.
Alicia Faubel de España, trabaja con organizaciones para elevar las voces de mujeres que han sufrido diferentes tipos de trastornos alimentarios.
Alia Guindi de Suiza, busca transmitir el deseo de ser la mejor versión de uno mismo.
Anna Sueangam-Iam de Tailandia, busca brindarle a los niños accesos a los sistemas educativos.
Viktoriia Apanasenko de Ucrania, es embajadora de la Paz del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Ucrania.
Carla Romero de Uruguay, cree que la educación es una herramienta maravillosa para convertirte en el líder de tu vida.
R’bonney Gabriel de Estados Unidos, busca que las mujeres y niñas se vean a sí mismas en ella y se sientan inspiradas para conquistar sus metas.
/
Kristina Ayanian de Armenia, trabaja vigorosamente para alcanzar la excelencia como filántropa.
Kiara Arends de Aruba, tiene una licenciatura en derecho con especialización en derecho comercial y fiscal.
Monique Riley de Australia, afirma que el entrenamiento en defensa personal les enseña a las mujeres habilidades que facilitan el establecimiento de límites físicos y emocionales.
Tashi Choden de Bután, es portavoz y defensora de los derechos LGBTQ.
María Camila Sanabria Pereyra de Bolivia, es amante del arte y plasma sus sentimiento en la pintura.
Mia Mamede de Brasil, es presentadora de televisión, productora de cine, empresaria y filántropa.
Mouketey Lynette Monalisa Jelly de Camerún, organiza el Día de la Esperanza, un programa que ayuda a niños de primaria a tener acceso a las necesidades escolares.
Amelia Tu de Canadá, le apasiona la sustentabilidad ambiental y ha establecido su propia empresa Organic Code.
Chloe Powery-Doxey de Islas Caimán, le apasiona educar a su comunidad sobre la salud emocional y cree en el poder de los modelos a seguir positivos.
María Fernanda Rodríguez Ávila de Costa Rica, fundó su propia organización sin fines de lucro, con la misión de apoyar los sueños de los jóvenes que son el futuro del mundo.
Arijana Podgajski de Croacia, se enorgullece de ser una mujer joven y fuerte que persigue sus sueños.
Gabriëla Dos Santos de Curazao, fundo una organización para que los jóvenes encuentren un propósito en la adversidad y acepten quiénes son.
Alejandra Guajardo Sada de El Salvador, trabaja con organizaciones locales para educar a las personas sobre la importancia de la sustentabilidad.
Alba Isabel Obama Moliko de Guinea Ecuatorial, es directora y monitora de modelos del programa de televisión “Top Model”.
Petra Hämäläinen de Finlandia, está trabajando para ofrecer igualdad de oportunidades para que los niños de familias de bajos ingresos tengan al menos un pasatiempo.
Noky Simbani de Gran Bretaña, le apasiona empoderar a las mujeres para que alcancen su máximo potencial en sus carreras.
Korina Emmanouilidou de Grecia, le apasiona el modelaje y el maquillaje, trabaja como modelo desde los 16 años.
Ivana Batchelor de Guatemala, le apasiona la importancia de la salud mental y ayuda a prevenir el suicidio en su país.
Divita Rai de India, espera usar su trabajo para que la educación sea más accesible para los niños.
Laksmi De Neefe Suardana de Indonesia, se dedica a ayudar a comunidades desfavorecidas con programas de alfabetización.
Virginia Stablum de Italia, colabora con marcas que apoyan a mujeres en causas como la violencia, cáncer de mama o independencia financiera.
Hanna Kim de Corea, aboga por la salud mental de los pacientes con cáncer.
Roksana Ibrahimi de Kosovo, apoya a las organizaciones que abogan por la preservación y protección del medio ambiente.
Altynai Botoyarova de Kirguistán, es activista y voluntaria en su país.
Cheam Wei Yeng de Malasia, se encuentra trabajando en campañas de bondad para generar donaciones para diversas causas.
Maxine Formosa Gruppetta de Malta, trabaja en una empresa que proporciona envases para productos ecológicos y veganos para el cuidado de la piel y maquillaje.
Alexandrine Belle-Etoile de Mauricio, es licenciada en Bellas Artes, actualmente enseña Artes y francés en una escuela primaria privada.
Sophiya Bhujel de Nepal, considera que todas las mujeres que rompen barreras son modelos a seguir.
Ona Moody de Países Bajos, considera que la salud mental es extremadamente importante.
Norma Huembes de Nicaragua, ayuda a las escuelas a luchar contra el acoso y maltrato de los niños.
Lia Aymara Duarte Ashmore de Paraguay, trabaja con varias organizaciones con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza.
Alessia Rovegno de Perú, cree que la educación de la primera infancia es clave definitiva para un mundo mejor.
Celeste Cortesi de Filipinas, trabaja con organizaciones para frenar el hambre y la crisis de desnutrición.
Anna Linnikova de Rusia, participa en proyectos de caridad relacionados con la mejora y mantenimiento del medio ambiente.
Sheris Paul de Santa Lucía, es una empresaria tecnológica que busca obtener un título en sistemas informáticos.
Gabriella Gonthier de Seychelles, trabaja para brindar consideración y comprensión a quienes luchan contra la salud mental.
Alicia Faubel de España, trabaja con organizaciones para elevar las voces de mujeres que han sufrido diferentes tipos de trastornos alimentarios.
Alia Guindi de Suiza, busca transmitir el deseo de ser la mejor versión de uno mismo.
Anna Sueangam-Iam de Tailandia, busca brindarle a los niños accesos a los sistemas educativos.
Viktoriia Apanasenko de Ucrania, es embajadora de la Paz del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Ucrania.
Carla Romero de Uruguay, cree que la educación es una herramienta maravillosa para convertirte en el líder de tu vida.
R’bonney Gabriel de Estados Unidos, busca que las mujeres y niñas se vean a sí mismas en ella y se sientan inspiradas para conquistar sus metas.
Kristina Ayanian de Armenia, trabaja vigorosamente para alcanzar la excelencia como filántropa.
Kiara Arends de Aruba, tiene una licenciatura en derecho con especialización en derecho comercial y fiscal.
Monique Riley de Australia, afirma que el entrenamiento en defensa personal les enseña a las mujeres habilidades que facilitan el establecimiento de límites físicos y emocionales.
Tashi Choden de Bután, es portavoz y defensora de los derechos LGBTQ.
María Camila Sanabria Pereyra de Bolivia, es amante del arte y plasma sus sentimiento en la pintura.
Mia Mamede de Brasil, es presentadora de televisión, productora de cine, empresaria y filántropa.
Mouketey Lynette Monalisa Jelly de Camerún, organiza el Día de la Esperanza, un programa que ayuda a niños de primaria a tener acceso a las necesidades escolares.
Amelia Tu de Canadá, le apasiona la sustentabilidad ambiental y ha establecido su propia empresa Organic Code.
Chloe Powery-Doxey de Islas Caimán, le apasiona educar a su comunidad sobre la salud emocional y cree en el poder de los modelos a seguir positivos.
María Fernanda Rodríguez Ávila de Costa Rica, fundó su propia organización sin fines de lucro, con la misión de apoyar los sueños de los jóvenes que son el futuro del mundo.
Arijana Podgajski de Croacia, se enorgullece de ser una mujer joven y fuerte que persigue sus sueños.
Gabriëla Dos Santos de Curazao, fundo una organización para que los jóvenes encuentren un propósito en la adversidad y acepten quiénes son.
Alejandra Guajardo Sada de El Salvador, trabaja con organizaciones locales para educar a las personas sobre la importancia de la sustentabilidad.
Alba Isabel Obama Moliko de Guinea Ecuatorial, es directora y monitora de modelos del programa de televisión “Top Model”.
Petra Hämäläinen de Finlandia, está trabajando para ofrecer igualdad de oportunidades para que los niños de familias de bajos ingresos tengan al menos un pasatiempo.
Noky Simbani de Gran Bretaña, le apasiona empoderar a las mujeres para que alcancen su máximo potencial en sus carreras.
Korina Emmanouilidou de Grecia, le apasiona el modelaje y el maquillaje, trabaja como modelo desde los 16 años.
Ivana Batchelor de Guatemala, le apasiona la importancia de la salud mental y ayuda a prevenir el suicidio en su país.
Divita Rai de India, espera usar su trabajo para que la educación sea más accesible para los niños.
Laksmi De Neefe Suardana de Indonesia, se dedica a ayudar a comunidades desfavorecidas con programas de alfabetización.
Virginia Stablum de Italia, colabora con marcas que apoyan a mujeres en causas como la violencia, cáncer de mama o independencia financiera.
Hanna Kim de Corea, aboga por la salud mental de los pacientes con cáncer.
Roksana Ibrahimi de Kosovo, apoya a las organizaciones que abogan por la preservación y protección del medio ambiente.
Altynai Botoyarova de Kirguistán, es activista y voluntaria en su país.
Cheam Wei Yeng de Malasia, se encuentra trabajando en campañas de bondad para generar donaciones para diversas causas.
Maxine Formosa Gruppetta de Malta, trabaja en una empresa que proporciona envases para productos ecológicos y veganos para el cuidado de la piel y maquillaje.
Alexandrine Belle-Etoile de Mauricio, es licenciada en Bellas Artes, actualmente enseña Artes y francés en una escuela primaria privada.
Sophiya Bhujel de Nepal, considera que todas las mujeres que rompen barreras son modelos a seguir.
Ona Moody de Países Bajos, considera que la salud mental es extremadamente importante.
Norma Huembes de Nicaragua, ayuda a las escuelas a luchar contra el acoso y maltrato de los niños.
Lia Aymara Duarte Ashmore de Paraguay, trabaja con varias organizaciones con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza.
Alessia Rovegno de Perú, cree que la educación de la primera infancia es clave definitiva para un mundo mejor.
Celeste Cortesi de Filipinas, trabaja con organizaciones para frenar el hambre y la crisis de desnutrición.
Anna Linnikova de Rusia, participa en proyectos de caridad relacionados con la mejora y mantenimiento del medio ambiente.
Sheris Paul de Santa Lucía, es una empresaria tecnológica que busca obtener un título en sistemas informáticos.
Gabriella Gonthier de Seychelles, trabaja para brindar consideración y comprensión a quienes luchan contra la salud mental.
Alicia Faubel de España, trabaja con organizaciones para elevar las voces de mujeres que han sufrido diferentes tipos de trastornos alimentarios.
Alia Guindi de Suiza, busca transmitir el deseo de ser la mejor versión de uno mismo.
Anna Sueangam-Iam de Tailandia, busca brindarle a los niños accesos a los sistemas educativos.
Viktoriia Apanasenko de Ucrania, es embajadora de la Paz del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Ucrania.
Carla Romero de Uruguay, cree que la educación es una herramienta maravillosa para convertirte en el líder de tu vida.
R’bonney Gabriel de Estados Unidos, busca que las mujeres y niñas se vean a sí mismas en ella y se sientan inspiradas para conquistar sus metas.
Tags relacionados
Miss Universo 2025

Contenido relacionado