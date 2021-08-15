FOTOS: Freddy Ortega confiesa si tiene planes de convertirse en padre.

Freddy Ortega confiesa si tiene planes de convertirse en padre

Freddy Ortega también se sinceró en exclusiva para nuestro programa Ventaneando, donde confesó sus ganas de convertirse en papá junto a su bellísima novia Cristina.

“Si estuviera embarazada lo diría. Creemos que no es momento para estar trayendo bebés. Podría tener hijos a los ochenta, aunque no sean míos. Me gustaría adoptar, pero tenemos que pensarlo más. No tengo ningún empacho en adoptar, hay niños que viven en la sierra y lo necesitan”, expresó el artista para este programa.

Recordemos que, el miembro de Los Mascabrothers y Cristina, se casaron en un evento privado el pasado 12 de junio.

El artista reveló que siempre ha sido muy reservado con detalles de su vida personal.

“En mi vida yo procuro no estar ventilando mis cosas. Mi boda fue algo petite, tengo una suegra maravillosa que me ama y es astrónoma”, confesó el comediante sobre la relación que lleva con la mamá de su esposa Cristina.

¿Freddy Ortega quiere tener bebés con su joven novia de 29 años? “Me gustaría adoptar": El integrante de ‘Los Mascabrothers’ no descarta agrandar la familia junto a su querida pareja sentimental.

Freddy y Germán Ortega visitaron el foro de nuestro programa Ventaneando para hablar de sus recientes proyectos profesionales. Recordemos que Los Mascabrothers se unieron a la puesta en escena El Cuarentenorio Cómico, que reabrirá sus puertas este viernes en el Centro Cultural Teatro I.

“Lo que podemos decirle a la gente es que regresamos con muchas ganas porque tenemos que trabajar y reactivar los teatros. Hay miles de personas que dependemos del teatro y México necesita reactivarse”, expresó el artista de 53 años.

El comediante también expresó su felicidad por el gran elenco que reúne la mencionada puesta en escena, donde también actúa Maribel Guardia y nuestro querido Daniel Bisogno.

“Nosotros nos divertimos, ya nos sabemos la obra y nos reímos. Estamos tan contentos. Estrenamos a Doña Inés, que es Maribel Guardia, que es espectacular.”

Germán también adelantó su próximo injerto de cabello para cubrir las entradas de su cabeza.

“El primero de julio me van a injertar cabello con un doctor que es maravilloso. Será aquí en México.”