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FOTOS | Irma Cristina Miranda Valenzuela, lista para Miss Universo.

El próximo 14 de enero del 2023 la guapísima sonorense viajará hasta Nueva Orleans, Luisiana en busca de la corona de Miss Universo, ¿lo logrará?

Por: Redacción Azteca UNO

¿Quién es Irma Cristina Miranda Valenzuela? Conoce más de la a sonorense que participará en Miss Universo.
Irma Cristina Miranda Valenzuela nació el 15 de agosto de 1996, actualmente tiene 26 años.
La disciplina, perseverancia y compromiso son tres palabras con las que se identifica Irma Cristina Miranda Valenzuela.
La familia es un pilar muy importante en su vida y reveló que aunque viven en estados diferentes, están más unidos que nunca.
Valenzuela trabaja con una organización sin fines de lucro llamada “La Comuna”.
Y colabora con el Instituto Nacional de Migración en México para crear conciencia en torno a la humanidad, empatía y respeto.
Valenzuela es una apasionada de la danza folclórica desde el 2011 y es una gran aficionada a los deportes.
Practica tenis desde hace cinco años, este deporte le resulta desafiante.
Ha revelado que dicha actividad le permite escapar de su zona de confort.
Irma reveló que idolatra a Serena Williams, ex jugadora profesional de tenis.
Destacó que admira su fuerza para superar los límites que se interpongan.
Y por dicha fortaleza, Serena se convirtió en la mejor jugadora que jamás haya existido.
Irma destacó a sus 18 años al convertirse en “Nuestra Belleza Sonora”.
Posteriormente concursó en Nuestra Belleza México 2016 y consiguió ser la primera finalista.
Tras varios años de seguir dedicándose al modelaje.
Y anteponerse a sus dudas de si volver al mundo de la belleza.
En 2021 fue designada como Mexicana Universal Sonora.
Dicho anunció lo dieron Ximena Navarrete, ganadora de Miss Universo 2010 y la Miss Universo 2020, Andrea Meza.
“Tener el título de Mexicana Universal me hace sentir extremadamente orgullosa, de mí y de todo mi equipo, de mi familia, de la vida que me ha forjado hasta donde estoy ahora”.
Irma Cristina Miranda Valenzuela se tituló en la licenciatura de Administración de Empresas.
El mensaje que Irma Miranda llevará a Miss Universo es el apoyo a los migrantes.
Ella forma parte de la fundación “Punto Migrante”.
Busca crear consciencia al defender los derechos humanos independientemente de la religión, nacionalidad, raza o la situación económica.
“Mi proyecto social, ‘Punto Migrante’, donde, como lo dice el nombre, apoyamos a todos los migrantes que han pasado por México para llegar a Estados Unidos, principalmente, creando conciencia humana”.
A Irma Cristina Miranda Valenzuela le encanta viajar.
Reveló que es una oportunidad para mejorar y aprender sobre otras culturas.
La sonorense competirá contra más de 80 mujeres el próximo 14 de enero del 2023 en la 71ra edición de Miss Universo.
Ha sido considerada una de las favoritas del público en redes sociales.
El certamen se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, en Nueva Orleans.
El el próximo 14 de enero del 2023 el certamen de belleza más esperado será emitido por Azteca UNO.
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¿Quién es Irma Cristina Miranda Valenzuela? Conoce más de la a sonorense que participará en Miss Universo.
Irma Cristina Miranda Valenzuela nació el 15 de agosto de 1996, actualmente tiene 26 años.
La disciplina, perseverancia y compromiso son tres palabras con las que se identifica Irma Cristina Miranda Valenzuela.
La familia es un pilar muy importante en su vida y reveló que aunque viven en estados diferentes, están más unidos que nunca.
Valenzuela trabaja con una organización sin fines de lucro llamada “La Comuna”.
Y colabora con el Instituto Nacional de Migración en México para crear conciencia en torno a la humanidad, empatía y respeto.
Valenzuela es una apasionada de la danza folclórica desde el 2011 y es una gran aficionada a los deportes.
Practica tenis desde hace cinco años, este deporte le resulta desafiante.
Ha revelado que dicha actividad le permite escapar de su zona de confort.
Irma reveló que idolatra a Serena Williams, ex jugadora profesional de tenis.
Destacó que admira su fuerza para superar los límites que se interpongan.
Y por dicha fortaleza, Serena se convirtió en la mejor jugadora que jamás haya existido.
Irma destacó a sus 18 años al convertirse en “Nuestra Belleza Sonora”.
Posteriormente concursó en Nuestra Belleza México 2016 y consiguió ser la primera finalista.
Tras varios años de seguir dedicándose al modelaje.
Y anteponerse a sus dudas de si volver al mundo de la belleza.
En 2021 fue designada como Mexicana Universal Sonora.
Dicho anunció lo dieron Ximena Navarrete, ganadora de Miss Universo 2010 y la Miss Universo 2020, Andrea Meza.
“Tener el título de Mexicana Universal me hace sentir extremadamente orgullosa, de mí y de todo mi equipo, de mi familia, de la vida que me ha forjado hasta donde estoy ahora”.
Irma Cristina Miranda Valenzuela se tituló en la licenciatura de Administración de Empresas.
El mensaje que Irma Miranda llevará a Miss Universo es el apoyo a los migrantes.
Ella forma parte de la fundación “Punto Migrante”.
Busca crear consciencia al defender los derechos humanos independientemente de la religión, nacionalidad, raza o la situación económica.
“Mi proyecto social, ‘Punto Migrante’, donde, como lo dice el nombre, apoyamos a todos los migrantes que han pasado por México para llegar a Estados Unidos, principalmente, creando conciencia humana”.
A Irma Cristina Miranda Valenzuela le encanta viajar.
Reveló que es una oportunidad para mejorar y aprender sobre otras culturas.
La sonorense competirá contra más de 80 mujeres el próximo 14 de enero del 2023 en la 71ra edición de Miss Universo.
Ha sido considerada una de las favoritas del público en redes sociales.
El certamen se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, en Nueva Orleans.
El el próximo 14 de enero del 2023 el certamen de belleza más esperado será emitido por Azteca UNO.
¿Quién es Irma Cristina Miranda Valenzuela? Conoce más de la a sonorense que participará en Miss Universo.
Irma Cristina Miranda Valenzuela nació el 15 de agosto de 1996, actualmente tiene 26 años.
La disciplina, perseverancia y compromiso son tres palabras con las que se identifica Irma Cristina Miranda Valenzuela.
La familia es un pilar muy importante en su vida y reveló que aunque viven en estados diferentes, están más unidos que nunca.
Valenzuela trabaja con una organización sin fines de lucro llamada “La Comuna”.
Y colabora con el Instituto Nacional de Migración en México para crear conciencia en torno a la humanidad, empatía y respeto.
Valenzuela es una apasionada de la danza folclórica desde el 2011 y es una gran aficionada a los deportes.
Practica tenis desde hace cinco años, este deporte le resulta desafiante.
Ha revelado que dicha actividad le permite escapar de su zona de confort.
Irma reveló que idolatra a Serena Williams, ex jugadora profesional de tenis.
Destacó que admira su fuerza para superar los límites que se interpongan.
Y por dicha fortaleza, Serena se convirtió en la mejor jugadora que jamás haya existido.
Irma destacó a sus 18 años al convertirse en “Nuestra Belleza Sonora”.
Posteriormente concursó en Nuestra Belleza México 2016 y consiguió ser la primera finalista.
Tras varios años de seguir dedicándose al modelaje.
Y anteponerse a sus dudas de si volver al mundo de la belleza.
En 2021 fue designada como Mexicana Universal Sonora.
Dicho anunció lo dieron Ximena Navarrete, ganadora de Miss Universo 2010 y la Miss Universo 2020, Andrea Meza.
“Tener el título de Mexicana Universal me hace sentir extremadamente orgullosa, de mí y de todo mi equipo, de mi familia, de la vida que me ha forjado hasta donde estoy ahora”.
Irma Cristina Miranda Valenzuela se tituló en la licenciatura de Administración de Empresas.
El mensaje que Irma Miranda llevará a Miss Universo es el apoyo a los migrantes.
Ella forma parte de la fundación “Punto Migrante”.
Busca crear consciencia al defender los derechos humanos independientemente de la religión, nacionalidad, raza o la situación económica.
“Mi proyecto social, ‘Punto Migrante’, donde, como lo dice el nombre, apoyamos a todos los migrantes que han pasado por México para llegar a Estados Unidos, principalmente, creando conciencia humana”.
A Irma Cristina Miranda Valenzuela le encanta viajar.
Reveló que es una oportunidad para mejorar y aprender sobre otras culturas.
La sonorense competirá contra más de 80 mujeres el próximo 14 de enero del 2023 en la 71ra edición de Miss Universo.
Ha sido considerada una de las favoritas del público en redes sociales.
El certamen se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, en Nueva Orleans.
El el próximo 14 de enero del 2023 el certamen de belleza más esperado será emitido por Azteca UNO.
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