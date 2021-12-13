FOTOS | Los mejores momentos que se vivieron en Miss Universo 2021.

La gran noche llegó y conocimos a la nueva portadora de la corona de Miss Universo. Te mostraremos los mejores momentos.

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El escenario de Miss Universo se llenó de belleza, estilo y mucha actitud. Todas las participantes del certamen más importante de belleza de todo el mundo llegaron decididas a convertirse en la nueva portadora de la corona de Miss Universo. Harnaaz Sandhu, representante de India, fue la gran ganadora de la noche y la nueva acreedora de la corona de Miss Universo.

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Los miembros del jurado no tuvieron una noche sencilla, ya que había muchas candidatas que pudieron haber sido la ganadora, pero Sandhu los conquistó y supo utilizar todo su potencial para poder convertirse en Miss Universo. Cuando llegaron las eliminatorias para saber quiénes llegarían al Top 5 y las últimas 3 finalistas fue un momento lleno de nervios entre todos los presentes y las candidatas.

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Cada una respondió a las diferentes preguntas que les tenían preparadas y fue en ese momento que todo se redujo a las representantes de Sudáfrica, Paraguay e India.

Nosotros quedamos fascinados durante todo el evento de Miss Universo que tuvo música, belleza y estilo.