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FOTOS | Verónica del Castillo fue operada de un enorme tumor.
El tumor benigno que le extirparon a la conductora era de 12 centímetros de ancho.
La importancia de checarse a menudo es algo que las personas dejan de lado. En el caso de Verónica del Castillo le pudo salir muy caro. Tras postergar la visita al doctor por los tiempos de pandemia, un tumor comenzó a desarrollársele en el cuerpo. En principio, su tamaño no parecía gran cosa, pero rápidamente comenzó a crecer. Cuando el tumor fue extirpado por los doctores tenía 12 centímetros en su tamaño.
Afortunadamente, la operación fue un éxito y la conductora está fuera de peligro. Posteriormente, en entrevista con Ventaneando, ella exhortó a las mujeres a hacerse un chequeo constante. No se sabe cuando una circunstancia como esta puede presentarse.
Sin duda esta es una experiencia que la cambiará para siempre. Verónica nunca esperó que el tumor pudiera crecer tan rápido. Ahora esta es una historia más, pero pudo resultar en malas noticias. Estemos siempre pendientes de nuestra salud y chequémonos.