FOTOS | ¡No es broma! Grupo Firme, Banda MS y Natanael Cano en Coachella 2022.

Grupo Firme, Banda MS y Natanael Cano en Coachella 2022.

Uno de los festivales más famosos del mundo, Coachella Valley Music and Arts Festival, actualizó su line-up de bandas para la edición 2022, misma que ha pospuesto su realización desde 2020 debido a la pandemia por COVID-19.

Entre las nuevas bandas, destacan algunos mexicanos, ¡qué orgullo! Grupo Firme, que demuestra que no la está rompiendo solo en México, sino en el mundo. Con los “corridos tumbados”, estará presente Natanael Cano, que con sus estilo único está cautivando cada vez a más fans en todo América y Banda MS, un clásico ya del regional mexicano en México, Latinoamérica y el mundo.

Esta noticia sorprende a todos, pues las agrupaciones mexicanas estarán tocando en el mismo escenario que Billie Eilish y Harry Styles, ¡sí, ya están a ese nivel!

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