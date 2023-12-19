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FOTOS | Kimberly Loaiza anuncia su retiro de redes sociales

¿Por qué Kimberly Loaiza decidió retirarse de YouTube? La influencer anunció su retiro en un video y con lágrimas en los ojos, te contamos la razón en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Kimberly Loaiza Programa.jpg
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