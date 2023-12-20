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FOTOS | Acusan a Kimberly Loaiza de plagio a Karol G en su nuevo disco

Kimberly Loaiza acaba de lanzar disco, ¡y no le está yendo bien! Está envuelta en muchas polémicas, ¡ahora la acusan de plagio a Karol G! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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