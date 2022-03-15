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FOTOS | Esto gana la influencer Kimberly Loaiza, ¡toda una fortuna!

¿Cuánto dinero gana la youtuber, tiktoker, intagramer, cantante, modelo y empresaria Kimberly Loaiza? A esto asciende su fortuna.

Por: TV Azteca

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