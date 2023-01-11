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FOTOS | Kristal Silva y Vanessa Claudio, así fue su paso por los certámenes de belleza.

Ahora son unas conductoras de televisión, pero comenzaron sus carreras en certámenes de belleza. Te contamos la vida de Kristal Silva y Vanessa Claudio.

Por: Tv Azteca

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