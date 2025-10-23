Eleazar Gómez y su “momento Nodal” más viral de La Granja VIP: ¡así le puso ritmo al gimnasio!

Eleazar Gómez protagonizó uno de los momentos más divertidos en el gimnasio de La Granja VIP luego de que se le ocurriera cantar una de las canciones más populares de Christian Nodal para motivarse en su entrenamiento del día: ¡revive el momento viral que cautivó en redes!

¿Cómo fueron las “Nodal vibes” protagonizadas por Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Como recordarás, Eleazar Gómez fue uno de los granjeros que se desveló un rato con Jawy Méndez para ayudarlo con su tarea de mantener la fogata de La Granja VIP encendida durante toda la noche; sin embargo, la desvelada no impidió que se metiera al gym junto con sus amigos para trabajar sus acostumbradas rutinas en “modo monstruo”.

El cantante, quien en los últimos días se vio visto envuelto en varias polémicas, se mostró bastante animado durante sus rutinas de ejercicio con el grupo de los “gymbros” y comenzó a cantar la canción “De los besos que te di”, de Christian Nodal... ¡y vaya que le puso mucho sentimiento!

Con las tensiones en La Granja VIP cada vez más presentes sobre todo con las mujeres, es cada vez más recurrente que las celebridades se la pasen cantando en todas las habitaciones y, claro, el gimnasio no es la excepción... ¡pero sin duda, Eleazar Gómez se consolidó como el “Nodal vibes” del reality!

El video captado por las cámaras 24/7, por supuesto, se convirtió en todo un hitazo viral que acumuló toda clase de reacciones con comentarios como los siguientes: "Él jura que canta”, “Lo que sea de cada quien Eleazar canta muy bien”, "¡Me encanta!” e “Interesante interpretación... pero que mejor no se vuelva a repetir”... ¡qué tal!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca, así como su aplicació n; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: