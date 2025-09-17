La Granja VIP podría ser el escenario donde Sandra Itzel encuentre el amor

Sandra Itzel lo dejó claro al revelar que, aunque hoy se présente como la cuarta granjera revelada en La Granja VIP, su estado civil no marca su fuerza. “Soltera, pero no sola”, dice con orgullo, lista para emprender esta nueva aventura donde no sólo viene preparada para los retos del programa, sino también para abrir el corazón: con alas abiertas para el amor, pero con un escudo de amor propio y apoyo incondicional por parte de quienes realmente importan.

¡Así revelaron a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Flor Rubio y Ricardo Casares fueron los encargados de destapar a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP, quien anticipó no temerle a la polémica. ¿Encontrará el amor en el reality?

En los últimos años, Sandra vivió momentos complejos. Reconoce que la vulnerabilidad formó parte de su proceso, tras una relación con muchas sombras conflictos emocionales, infidelidad, abuso psicológico que la llevaron a replantearse qué clase de amor merece. Sin embargo, no se define por lo que sufrió, sino por lo que decidió construir: una vida en la que sus acompañantes sean el respeto, la verdad y el cariño. Su familia, sus fans, y sus seres queridos han jugado un papel decisivo en ese renacer.

Ser soltera para ella no significa ausencia de compañía; significa elección. Seleccionar conscientemente en quién confía, en quién entrega su tiempo y su corazón. Dentro de La Granja VIP, afirma que viene no sólo para competir o entretener, sino para mostrarse tal como es: fuerte, honesta, vulnerable y dispuesta a amar de nuevo… si acaso ese amor vale la pena. Con las alas extendidas, hace saber que nadie ni el dolor, ni los rumores la detendrá. Tiene claro que su corazón jamás estuvo solo: lo ha acompañado la admiración de su público, el abrazo de su familia y la solidaridad de quienes han visto en su historia la propia.

Este nuevo capítulo está marcado por el empoderamiento. Sandra Itzel no busca revivir lo que fue, sino celebrar lo que es hoy: una mujer que florece, que danza alto, que sabe que el amor posible empieza por amarse a sí misma. Y si el amor romantico decide presentarse en el camino, que llegue; pero nunca será lo único que la sostenga.