Adame y ‘El Patrón’ confiesan quedar CAUTIVADOS el uno por el otro

Tras haberse convertido en el segundo granjero nominado de La Granja VIP, Alfredo Adame acaparó las miradas de sus compañeros tras confesar sus ‘verdaderos’ sentimientos por ‘El Patrón’ Alberto del Río durante ‘La noche de la verdad’ con Kristal Silva.

¿Qué pasó junto a la fogata?

La dinámica consistió en una serie de preguntas elegidas entre compañeros con la encomienda de responder con la verdad. Al llegar el turno de Alfredo Adame, tuvo que señalar quién consideraba que era la persona más atractiva de La Granja VIP, a lo que el conductor dijo que Sandra Itzel, ya que “esos dos luceros que tiene por ojos” le “habían llegado”.

Kristal Silva aprovechó el momento para pedirle que respondiera la misma pregunta, pero haciendo a un lado el aspecto físico y enfocándose solamente en la personalidad, a lo que la polémica celebridad respondió sin mucha demora que Alberto del Río.

Ante la sorprendente respuesta, ‘El Patrón’ no tuvo de otra más que ponerse de pie y abrazar a Adame.

La conductora de Venga la Alegría cuestionó la respuesta debido al resultado del juego previo para determinar al segundo nominado del reality show, pero Adame no dudo ni un momento en aclarar que eso no importaba y "él salió ganando”.