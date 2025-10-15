"¡Podría ser mi PAPÁ!": Kim Shantal responde ante SHIP con Alfredo Adame

‘La noche de la verdad’ dejó muchos momentos divertidos y uno de ellos fue protagonizado inesperadamente por Alfredo Adame y Kim Shantal.

El halago que se convirtió en ship

La primera sorpresa llegó cuando Kim Shantal le respondió a Kike Mayagoitia que elegía a Alfredo Adame como el granjero (que no conocía antes) que podría llegar a convertirse en su verdadero amigo una vez que saliera del reality show.

La influencer comenzó su participación diciendo que hasta ahorita todos sus compañeros tienen el potencial de convertirse en sus amigos debido a que es muy social, pero también se considera “muy intensa” y cuando una persona “no le pasa, no vuelve a pasarle”.

Dijo que “obviamente” pensaba lo peor cuando se enteró que estaría en el reality show con Alfredo Adame y que “se la iba a agarrar con ella”, pero también que el polémico conductor le había dado otra cara completamente diferente a lo que la gente pensaba sobre cómo iban a reaccionar, a lo que el segundo nominado de La Granja VIP reaccionó con un abrazo y bromeó diciendo “por fin alguien me quiere”.

Después de que Kristal Silva le preguntara a Adame sobre sus impresiones de la dinámica y lo que sentía, Shantal agregó que lo consideraba como un “viejo ególatra” cuando lo escuchaba hablar de sí mismo , pero que es “alguien muy guapo en persona”, a lo que Alfredo contestó que “se está cocinando algo”. Después de las risas de sus compañeros, se limitó a decir que “podría ser su papá".