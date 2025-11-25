inklusion logo Sitio accesible
Alfredo Adame aconseja a Fabiola Campomanes sobre buscar apoyo del público. “No victimizarte”, le dice

Alfredo Adame le dice a Fabiola Campomanes que “el éxito envenena” y que “si tienes éxito allá afuera no te van a querer aquí adentro”.

Luego de haber sido nominada por El Legado de Kike Mayagoitia, Fabiola Campomanes le contó a Alfredo Adame que le cuesta trabajo hablarle a la gente a través de las cámaras, pero que este es “el mejor momento para hacerlo”. El “Golden Boy” le dijo que no debe victimizarse pero sí buscar empatía; “aquí no se gana por los juegos”, le aconsejó.

