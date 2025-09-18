Kristal Silva y Alex Garza: el gran reto de ser co conductoras en La Granja VIP

En exclusiva, Kristal Silva y Alex Garza compartieron lo que significa para ellas ser co-conductoras de La Granja VIP, un proyecto de gran magnitud que representa un enorme reto en sus carreras. Ambas coincidieron en que la experiencia es tan emocionante como desafiante, pero que están listas para darlo todo frente a las cámaras y llevar al público cada detalle de la vida en el corral más famoso de la televisión. Con sombrero y botas, prometen contagiar energía, estilo y pasión en cada transmisión.