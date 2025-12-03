¿Alfredo Adame le mintió a Eleazar Gómez? Esta información le ocultó sobre su posible nominación
Mientras planeaban su nueva estrategia, Alfredo Adame le dijo a Eleazar Gómez que su “lealtad inquebrantable” está con él.
La semana pasada, Alfredo Adame aconsejó a Kim Shantal para La Traición y le presentó el escenario de que nominara a Eleazar Gómez; al final Kim traicionó a Adame. Este martes el “Golden Boy” le relató esa conversación a Eleazar, pero omitió la sugerencia que él hizo.
Este es el video del momento en que Adame le dio consejo a Kim.
La Granja VIP
Alfredo Adame
Eleazar Gómez
