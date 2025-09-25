¡Ternurita! César Doroteo muestra al ser que más va a extrañar en La Granja VIP: “Barbón precioso”

César Doroteo, la sexta celebridad confirmada para unirse a La Granja VIP , presumió un emotivo video en redes sociales para mostrar cómo se prepara para separarse del amigo de 4 patitas que más va a extrañar mientras compita en el reality show de TV Azteca: ¡amor incondicional!

¡¿Indirecta sobre Jawy?! Teo, el sexto granjero de La Granja VIP, hizo polémicas declaraciones TV Azteca [VIDEO] El recién sexto revelado de La Granja VIP, Teo, lanzó un ‘dardito’ sobre Jawy... ¿Los veremos sacar su lado ‘animal’? ¡Checa las confesiones del granjero!

¿Cómo se prepara César Doroteo para separarse de su perrito antes de entrar a La Granja VIP?

A través de sus historias de Instagram, red social en la que cuenta con 392 mil seguidores, el adorado Teo que cambiará la creación de contenido por las botas, el sombrero y el overol compartió un video que literalmente “derritió" de ternura a todos sus fans: ¡mostró cómo le habla a su perrito para mostrarle su amor en estos últimos días que convivirá con él!

El reto de La Granja VIP no será nada fácil ya que el reality se extenderá por 10 semanas y Teo está dispuesto a llegar a la final. El influencer es consciente de que su perrito lo va a extrañar mucho en estos días de encierro ya que tiene mucho apego y, por ello, tomó medidas para que la separación no duela tanto.

INSTAGRAM/cesardoroteo INSTAGRAM/cesardoroteo

“Ahora sí les puedo decir que lo que más voy a extrañar estando allá adentro es a mi barbón precioso. Este bebé tiene un apego a nosotros y siempre que nos vamos largos periodos de tiempo se pone triste”, explicó.

Para César Doroteo, el bienestar de su perrito es muy importante y, por ello, decidió apapacharlo mucho en estas semanas: “Todos los días hablo con él para que sepa que siempre estoy en su corazón y él en el mío”, concluyó el influencer.

Para los internautas el video fue demasiado enternecedor e incluso le aconsejaron que metiera a su perrito en una maleta para llevárselo a La Granja VIP y superar esta aventura juntos... ¡lamentablemente esto no está permitido, Teo convivirá con otros animalitos, pero su mascota deberá quedarse en casa!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

¡Ya falta poco para que César Doroteo entre a La Granja VIP y se una a celebridades como Alfredo Adame, Jawy Méndez y Kim Shantal! La cita con el cacareo más divertido de la televisión es el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO.