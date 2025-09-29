¿Qué celebridad podría aliarse con Manola Díez en La Granja VIP? ¡Esto opinó la IA!

Manola Díez se convirtió en la séptima celebridad confirmada para La Granja VIP , una increíble noticia que reavivó el cacareo más divertido de la televisión y que dio lugar a toda clase de curiosas especulaciones: ¡la inteligencia artificial (IA) ya nos dijo quién podría ser el aliado perfecto para la actriz y no lo podemos creer!

"¡No le tengo miedo ni al miedo!”, Así revelaron a Manola Díez como la séptima granjera de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] Manola Díez es la séptima granjera de La Granja VIP y, además de contar que se crió en un rancho, habló sobre los otros granjeros revelados. ¡No pierdas detalle!

¿Qué celebridad podría aliarse con Manola Díez en La Granja VIP?

Manola Díez enloqueció a las redes sociales cuando se presentó con toda la buena vibra al foro de Venga la Alegría como parte de su presentación oficial como granjera; de esta forma, la actriz se unió a Kim Shantal y Sandra Itzel en la búsqueda de un jugoso premio final que no será nada fácil de ganar.

Nuestra adorada Manola dejó claro en su tour de medios que, aunque ella quiere dejar que todo fluya con naturalidad en La Granja VIP y no tiene una estrategia definida para imponerse, sí está dispuesta a hacer alianzas para alcanzar su objetivo... ¿pero qué dijo la IA al respecto, qué mancuerna podría gestarse en el establo?

La IA nos sorprendió muchísimo cuando arrojó que... ¡Alfredo Adame podría ser el aliado ideal para Manola! Esto porque ambos ya tienen una amistad y, gracias a su larga carrera en la televisión, han coincidido muchas veces, por lo que podrían entenderse muy bien al momento de hacer un equipo.

Otros nombres que resaltan en el análisis de la IA fueron los de Sandra Itzel (esto debido a que ambas entrarán en plan de “buena onda” y de juego al reality) y Alberto del Río “El Patrón” ya que su carácter firme podría ser muy útil a la hora de los momentos rudos.

¿Qué opinas, Manola Díez optará por una celebridad explosiva o por una más tranquila al momento de aliarse en La Granja VIP? ¡De momento esta es sólo una especulación, pero vaya que nos dejó pensando mucho!

¡Manola Díez nos visitó e hizo interesantes declaraciones rumbo a La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] La séptima granjera revelada, Manola Díez, nos contó cómo se lleva con otros granjeros hasta ahora revelados. ¡Checa todo lo que anticipó de La Granja VIP!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en México?

La Granja VIP con Manola Díez como una de sus celebridades dispuestas a todo para imponerse en la competencia tendrá su esperado estreno el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO; las actividades a realizarse día a día son: