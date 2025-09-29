3 valiosas lecciones de La Isla que César Doroteo quiere aplicar en La Granja VIP.

El influencer César Doroteo, una de las celebridades que se unió al reto de La Granja VIP en TV Azteca , recordó su pasado en el reality La Isla: Desafío en Turquía, un proyecto que le dejó 3 lecciones muy valiosas que piensa aplicar en el corral, ¿logrará llegar a la final esta vez?

¿Qué lecciones le dejó La Isla: Desafío en Turquía a César Doroteo para La Granja VIP?

En una entrevista con nuestra host digital Mallezaa, César Doroteo contó con una dosis de sinceridad y buen humor cómo participar en La Isla: Desafío en Turquía no le dejó una gran cantidad de dinero ya que no ganó el premio final, pero sí muchas lecciones que tendrá presentes al momento de ponerse las botas de La Granja VIP.

“Yo (a La Granja VIP) llego con lecciones de que hay que ser muy fuerte aquí arriba, sobre todo (mentalmente), que no se te olviden tus valores, quién eres, y que no se te olvide jugar con el corazón”, explicó Teo.

Para el youtuber, La Granja VIP es un proyecto muy importante ya que es consciente de todos los trabajos rudos que tendrá que realizar durante toda la competencia; sin embargo, se mostró muy seguro de sí mismo a pesar de que él mismo aceptó que nunca ha vivido en el campo.

“Hay que ordeñar una vaca, recoger huevos, alimentar a las gallinas, alimentar a las vacas, acariciar al caballo, peinarle la crin, limpiar a los cerdos, darles de comer, acarrear a las ovejas, cosechar, sembrar el huerto, cuidarlo, regarlo, recoger el heno...”, detalló Teo.

¿Qué opinas, César Doroteo podrá imponerse en La Granja VIP o celebridades más explosivas como Alfredo Adame y “El Patrón” acabarán por sacarlo de la competencia? ¡Todo podría ocurrir!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

César Doroteo y su carisma formarán parte de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca lleno de trabajo duro, pruebas complicadas y conspiraciones que pondrán al límite a todos los participantes, ¡no te pierdas el estreno el próximo domingo 12 de octubre a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO!

¿Qué actividades habrá de lunes a viernes en La Granja VIP?

TV Azteca confirmó de forma oficial que de domingo a viernes se celebrará una actividad diferente en la granja más sensacional de la televisión; la lista completa es la siguiente: