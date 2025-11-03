¿Cumplieron con la expectativa? Así se despertaron los nuevos peones de La Granja VIP

Para bien o para mal, mucho se ha dicho sobre el desempeño del grupo anterior de peones de La Granja VIP conformado por Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia, Eleazar Gómez y Omahi, quien se convirtió anoche en el tercer eliminado del reality show, por lo que las miradas de esta nueva semana estarán puestas sobre el trabajo que realicen 'El Patrón', Lolita Cortés, Lis Vega y La Bea.

¿Se levantaron temprano los nuevos peones?

A estas alturas del reality show, es bien conocida la reputación de Lis Vega y Lolita Cortés en torno a su preferencia por levantarse temprano para comenzar sus actividades y este día, no fue la excepción.

Si bien no se levantaron tan temprano como en otras ocasiones, los cuatro peones despertaron alrededor de las 07:20 horas y se prepararon para poner manos a la obra.

Lola se encargó de recolectar los huevos en el gallinero, mientras que Alberto del Río y La Bea se dedicaron a ordeñar la vaca y realizar las tareas en el establo. Por otro lado, Lis Vega estuvo encargada del desayuno al interior de La Granja VIP.

Cabe recordar que el desempeño de este grupo se verá reflejado en el próximo anuncio del presupuesto para alimentos. Hasta este momento, los granjeros cuentan con el 70% de las raciones y están a la espera de otro 10% adicional si es que se cumplen las condiciones establecidas sobre el calendario 2026, lo cual se revelará este mismo día.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Omahi, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la cuarta semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

