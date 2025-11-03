¿Quiénes NO pueden competir por ser El Capataz de La Granja VIP, HOY 3 de noviembre?

Este lunes 3 de noviembre conoceremos quién es el granjero que se convierte en El Capataz durante la cuarta semana de La Granja VIP. El cambio de esta figura de autoridad implica nuevas reglas, un nuevo tipo de liderazgo y otra oportunidad de recuperar el 100% del presupuesto al finalizar la semana.

Sin embargo, no todos pueden participar en la competencia para convertirse en El Capataz y ganar una serie de beneficios y responsabilidades. A continuación te revelamos el nombre de esas personas.

¿Quiénes no pueden competir para ser El Capataz?

Cada semana hay 4 personas que no pueden participar en la competencia donde se define quién será El Capataz. Se trata de los 4 peones recién designados. Entre las desventajas de su rol, está que no pueden ascender a ser la mayor autoridad entre los granjeros (solo por debajo de El Mayoral).

La Bea, Lis Vega, Lola Cortés y El Patrón son los peones de esta semana; ellos se eligieron por votos de sus compañeros. Esto quiere decir que, aunque La Bea fue La Capataz durante la semana pasada, ya no es elegible.

Por otro lado, por primera vez casi desde que comenzó La Granja VIP, Eleazar Gómez podría ser El Capataz. Recordemos que en el primer día del reality show cometió trampa precisamente en la competencia donde ese rol se define; en consecuencia, su participación fue anulada esa semana y la siguiente. En la tercera semana del reality, Eleazar fue peón y tampoco pudo participar.

Sergio Mayer Mori también volverá a tener la oportunidad de competir. Él fue Capataz en las primeras dos semanas de La Granja VIP, pero perdió la oportunidad de competir por una tercera porque su último desempeño fue considerado bajo.

Fabiola Campomanes, Kim Shantal, Manola Díez, Alfredo Adame, César Doroteo, Jawy, Kike Mayagoitia son los otros granjeros que SÍ pueden competir.

Si bien convertirse en El Capataz tiene muchas ventajas, también implica que en esta persona recae la responsabilidad de que se haga un buen trabajo con las tareas del campo y el cuidado de animales.